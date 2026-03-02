Bitonto, schiaffi e punizioni ai bambini dell'asilo: maestra sospesa

Una maestra di 65 anni in servizio in una scuola dell’infanzia di Bitonto è stata sospesa per sei mesi con misura cautelare interdittiva con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Bari, è partita dalle denunce dei genitori ed è stata supportata da riprese audio-video. Il sindaco Ricci: "Piena fiducia nella magistratura, si tratta di un episodio isolato" ascolta articolo

Un’insegnante 65enne in servizio presso una scuola dell’infanzia di Bitonto è stata sospesa dall’esercizio del pubblico ufficio per la durata di sei mesi. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dalla polizia su ordinanza del Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. La misura cautelare interdittiva è stata adottata nell’ambito di un’indagine per presunti maltrattamenti nei confronti dei bambini della scuola.

Le indagini partite dalle denunce dei genitori L’inchiesta, condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto, è stata avviata nel novembre 2025 dopo la denuncia presentata dai genitori di alcuni alunni, che avevano segnalato presunti episodi di comportamenti violenti in ambito scolastico. Gli investigatori hanno svolto accertamenti tecnici, tra cui attività di monitoraggio audio-video all’interno dell’istituto. Le registrazioni, effettuate nell’arco di circa un mese e mezzo, avrebbero consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dagli inquirenti. Leggi anche Verona, sequestrato asilo nido: indagate 5 educatrici

Le presunte condotte contestate Secondo quanto emerso nella fase investigativa, sarebbero state documentate reiterate condotte vessatorie nei confronti dei bambini. In particolare, le contestazioni riguarderebbero schiaffi, strattonamenti e punizioni ritenute non consone al contesto educativo e scolastico. Le accuse sono al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovranno essere verificate nel corso del procedimento.