Bitonto, schiaffi e punizioni ai bambini dell'asilo: maestra sospesa

Una maestra di 65 anni in servizio in una scuola dell’infanzia di Bitonto è stata sospesa per sei mesi con misura cautelare interdittiva con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Bari, è partita dalle denunce dei genitori ed è stata supportata da riprese audio-video. Il sindaco Ricci: "Piena fiducia nella magistratura, si tratta di un episodio isolato"
Un’insegnante 65enne in servizio presso una scuola dell’infanzia di Bitonto è stata sospesa dall’esercizio del pubblico ufficio per la durata di sei mesi. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dalla polizia su ordinanza del Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. La misura cautelare interdittiva è stata adottata nell’ambito di un’indagine per presunti maltrattamenti nei confronti dei bambini della scuola.
Le indagini partite dalle denunce dei genitori
L’inchiesta, condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto, è stata avviata nel novembre 2025 dopo la denuncia presentata dai genitori di alcuni alunni, che avevano segnalato presunti episodi di comportamenti violenti in ambito scolastico. Gli investigatori hanno svolto accertamenti tecnici, tra cui attività di monitoraggio audio-video all’interno dell’istituto. Le registrazioni, effettuate nell’arco di circa un mese e mezzo, avrebbero consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dagli inquirenti.
Le presunte condotte contestate
Secondo quanto emerso nella fase investigativa, sarebbero state documentate reiterate condotte vessatorie nei confronti dei bambini. In particolare, le contestazioni riguarderebbero schiaffi, strattonamenti e punizioni ritenute non consone al contesto educativo e scolastico. Le accuse sono al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovranno essere verificate nel corso del procedimento.
Il sindaco: "Episodio isolato"
Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha espresso "piena e incondizionata fiducia nell’azione della magistratura e delle forze dell’ordine". "Sosteniamo convintamente l’attività inquirente in corso, grazie alla quale sarà possibile fare piena luce su un episodio isolato, subito individuato e bloccato, che non può infangare il buon nome e la riconosciuta qualità umana del corpo docente impegnato quotidianamente nelle scuole cittadine", ha dichiarato il primo cittadino. Ricci ha sottolineato la necessità di tutelare i bambini e al tempo stesso evitare generalizzazioni che possano gettare ombre sull’intero sistema scolastico locale.