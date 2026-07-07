Il corpo della donna, 59 anni, è stato scoperto ieri sera intorno alle 22 in un appartamento di via Hope, a Sanremo. A dare l'allarme il figlio ventenne, che ha detto di non riuscire più a entrare in casa. Sul cadavere segni di violenza al collo e ai polsi: tra le ipotesi, quella dello strangolamento. Indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera, poco dopo le 22, in un appartamento di via Hope a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza al collo e ai polsi, e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella dello strangolamento. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia. Tra gli elementi al centro degli accertamenti c'è anche la posizione del figlio ventenne della vittima.

La scoperta del cadavere L'allarme è stato lanciato dal figlio della donna, che ha chiamato i vigili del fuoco intorno alle 22 riferendo di non riuscire più ad accedere all'abitazione. La porta dell'appartamento risultava chiusa dall'interno. I pompieri sono quindi entrati passando da un balcone e hanno aperto l'accesso dall'interno, trovando il cadavere della 59enne.

I segni sul corpo e l'ipotesi strangolamento Sul collo e sui polsi della vittima sono stati riscontrati evidenti segni di violenza. Tra le piste al vaglio degli inquirenti c'è quella dello strangolamento, che dovrà essere confermata dagli esami medico-legali. Secondo un primo accertamento del medico legale, la morte risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento, quindi presumibilmente attorno alle 19.