L'uomo, un cittadino di origini nordafricane, è morto dopo otto giorni di ricovero. L'aggressore, di origini gambiane, dopo averlo colpito con l'oggetto contundente alla testa, lo aveva preso a calci e derubato. Il presunto responsabile era già stato arrestato, la Procura è pronta a contestare il reato di omicidio

È morto dopo otto giorni di ricovero Mohammed, cittadino di origini nordafricane, rimasto gravemente ferito nel tentativo di difendere un amico durante un'aggressione avvenuta la sera del 18 luglio alla stazione Palmiro Togliatti. Quella che, secondo la ricostruzione degli investigatori, era iniziata come una rapina è sfociata in un omicidio. Secondo quanto riportato da Repubblica, la vittima si trovava in stazione quando ha visto un suo conoscente finire nel mirino di un rapinatore. Senza esitare è intervenuto per proteggerlo, diventando però lui stesso il bersaglio dell'aggressore. L'uomo, un cittadino di origini gambiane, lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite. Anche dopo averlo fatto cadere a terra, avrebbe continuato a infierire prendendolo a calci, per poi frugargli nelle tasche e impossessarsi del portafoglio prima di allontanarsi.