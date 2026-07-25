La società parla di un "agguato vile e premeditato" attribuito a un soggetto legato alla tifoseria organizzata e condanna l'episodio con "massima fermezza". Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica con precisione

Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è stato aggredito questa mattina nel centro storico di Trapani. Un'ambulanza del 118 lo ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dove è sottoposto agli accertamenti.

Accertamenti sulla dinamica

Sono in corso verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio. In una nota, il FC Trapani 1905 condanna "con la massima fermezza" l'accaduto, definendolo "un gravissimo episodio di violenza" e parlando di un "agguato vile e premeditato", attribuito a un soggetto riconducibile alla tifoseria organizzata. La società esprime fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini, "ribadendo la propria ferma condanna di ogni forma di violenza".