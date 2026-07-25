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Mondiali di scherma, Filippo Macchi argento nel fioretto maschile

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Foto Augusto Bizzi/Federscherma

Il fiorettista toscano delle Fiamme Oro cede solo in finale contro il ceco Alexander Choupenitch

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La prima giornata di finali ai Campionati del Mondo di scherma di Hong Kong porta la prima medaglia per l'Italia. A conquistare l'argento nella gara individuale di fioretto maschile è Filippo Macchi, 24enne toscano delle Fiamme Oro, che in finale si arrende per 15-2 al ceco Alexander Choupenitch dopo aver superato in semifinale il giapponese Kazuki Iimura col punteggio di 15-6.

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