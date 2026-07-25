Mondiali di scherma, Filippo Macchi argento nel fioretto maschile

Mondiali di scherma, Filippo Macchi argento nel fioretto maschileSport
Il fiorettista toscano delle Fiamme Oro cede solo in finale contro il ceco Alexander Choupenitch
La prima giornata di finali ai Campionati del Mondo di scherma di Hong Kong porta la prima medaglia per l'Italia. A conquistare l'argento nella gara individuale di fioretto maschile è Filippo Macchi, 24enne toscano delle Fiamme Oro, che in finale si arrende per 15-2 al ceco Alexander Choupenitch dopo aver superato in semifinale il giapponese Kazuki Iimura col punteggio di 15-6.