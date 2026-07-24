Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, in programma sui campi in duro all'inizio di agosto. Il numero uno del mondo ha scelto di prolungare il riposo dopo la vittoria a Wimbledon. A rinunciare al torneo canadese è anche Novak Djokovic: lo hanno annunciato i canali social dell'evento

Jannik Sinner ha deciso di saltare il Masters 1000 di Montreal, il "Canadian Open" in scena a inizio agosto. L'altoatesino si è cancellato dalla entry list del torneo, scegliendo di concedersi qualche giorno in più di riposo dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. La stessa rinuncia è arrivata da Novak Djokovic: entrambi i forfait sono stati comunicati dai canali social dell'appuntamento canadese.