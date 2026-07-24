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Sinner rinuncia al Canadian Open: stop al record di sei Masters 1000 consecutivi

Sport
©IPA/Fotogramma

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, in programma sui campi in duro all'inizio di agosto. Il numero uno del mondo ha scelto di prolungare il riposo dopo la vittoria a Wimbledon. A rinunciare al torneo canadese è anche Novak Djokovic: lo hanno annunciato i canali social dell'evento

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Jannik Sinner ha deciso di saltare il Masters 1000 di Montreal, il "Canadian Open" in scena a inizio agosto. L'altoatesino si è cancellato dalla entry list del torneo, scegliendo di concedersi qualche giorno in più di riposo dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. La stessa rinuncia è arrivata da Novak Djokovic: entrambi i forfait sono stati comunicati dai canali social dell'appuntamento canadese.

 

La scelta di Sinner

Con questa decisione, il numero uno del mondo interrompe una serie impressionante: quella dei sei Masters 1000 vinti di fila, tutti e cinque quelli disputati nel 2026 compresi. La rinuncia al torneo canadese risponde alla volontà di preservare le energie in vista degli appuntamenti successivi, il "Mille" di Cincinnati e gli Us Open.

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Il tabellone senza i primi due

L'assenza di Sinner e Djokovic ridisegna le gerarchie del torneo. Sulla carta, i due favoriti principali diventano il tedesco Alexander Zverev e il padrone di casa Félix Auger-Aliassime.

Gli italiani in gara

Nella entry list restano diversi azzurri: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

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