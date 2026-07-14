Vagnozzi è il coach che lavora quotidianamente con Sinner sul piano tecnico e tattico, e a lui viene attribuita buona parte del lavoro sul servizio e sulla varietà di colpi. Ex professionista con un best ranking attorno alla 160ª posizione, prima di Sinner aveva allenato Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Anche per lui vale la struttura fisso più percentuale, con cifre stimate simili a quelle del collega australiano, sebbene i termini esatti del contratto non siano pubblici. Lo stesso Cahill ha definito Vagnozzi il miglior allenatore incontrato in carriera, segno del peso specifico che ha nel team.