Uova Aia e Selex ritirate per rischio salmonella: i lotti coinvolti

I prodotti incriminati provengono dallo stabilimento Agricola Tre Valli con scadenza al 4 agosto 2026. Le catene coinvolte - tra cui Coop, Supermercati Mercatò e Iper - invitano i clienti a non consumare le confezioni e a riportarle nei punti vendita per la sostituzione. Per assistenza è attivo il numero verde dell'azienda produttrice 800 905 232, mentre Coop precisa che l'avviso riguarda solo alcuni negozi in Umbria e Piemonte ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un lotto di uova fresche Aia e Selex è stato richiamato dal commercio per un rischio microbiologico legato alla possibile presenza di Salmonella. L'allerta è stata diffusa dalle catene coinvolte - Coop, Supermercati Mercatò e Iper - che hanno invitato i clienti a non consumare le confezioni interessate.

I lotti coinvolti Il richiamo riguarda le uova Aia in confezioni da 6 per 220 grammi e da 4 per 330 grammi, e le uova Selex in confezioni da 4 per 330 grammi. Tutti i prodotti provengono dallo stesso stabilimento dell'Agricola Tre Valli Società Cooperativa, in provincia di Verona, identificato dal condice ISTAT 1IT040VR006. La scadenza riportata sulle confezioni è 4 agosto 2026. Il produttore ha disposto il ritiro per la possibile presenza di Salmonella all'interno del prodotto.