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Uova Aia e Selex ritirate per rischio salmonella: i lotti coinvolti

Cronaca

I prodotti incriminati provengono dallo stabilimento Agricola Tre Valli con scadenza al 4 agosto 2026. Le catene coinvolte - tra cui Coop, Supermercati Mercatò e Iper - invitano i clienti a non consumare le confezioni e a riportarle nei punti vendita per la sostituzione. Per assistenza è attivo il numero verde dell'azienda produttrice 800 905 232, mentre Coop precisa che l'avviso riguarda solo alcuni negozi in Umbria e Piemonte

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Un lotto di uova fresche Aia e Selex è stato richiamato dal commercio per un rischio microbiologico legato alla possibile presenza di Salmonella. L'allerta è stata diffusa dalle catene coinvolte - Coop, Supermercati Mercatò e Iper - che hanno invitato i clienti a non consumare le confezioni interessate.

I lotti coinvolti

Il richiamo riguarda le uova Aia in confezioni da 6 per 220 grammi e da 4 per 330 grammi, e le uova Selex in confezioni da 4 per 330 grammi. Tutti i prodotti provengono dallo stesso stabilimento dell'Agricola Tre Valli Società Cooperativa, in provincia di Verona, identificato dal condice ISTAT 1IT040VR006. La scadenza riportata sulle confezioni è 4 agosto 2026. Il produttore ha disposto il ritiro per la possibile presenza di Salmonella all'interno del prodotto. 

Indicazioni per i consumatori

Le uova appartenenti ai lotti segnalati non devono essere consumate. I clienti devono riportare le confezioni al punto vendita per la sostituzione. Coop precisa che l'avviso riguarda solo alcuni negozi in Umbria e Piemonte. Per chiarimenti e informazioni aggiuntive, l'azienda produttrice ha attivato il numero verde 800 905 232, a disposizione dei consumatori.

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