Treni, lavori a Firenze per nuovo ponte: stop fino al 30 luglio

I treni termineranno la corsa, rispettivamente, alla stazione di Campo di Marte quelli dal sud, e a Santa Maria Novella quelli dal nord. Confermati i servizi sostitutivi per i viaggiatori dell'Alta Velocità con pullman ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è cominciato domenica 26 luglio alle 23 e durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Riprendono infatti con la fase del montaggio i lavori sul cavalcaferrovia del ponte al Pino, a cura di Rfi. L'intervento Una gru dovrà sollevare l'impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo, e per questo è previsto lo stop ai treni. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa la passerella pedonale. L'assetto previsto è lo stesso attuato per la precedente interruzione della circolazione ferroviaria del 5 luglio scorso.

Le modifiche al tragitto I treni termineranno la corsa, rispettivamente, alla stazione di Campo di Marte quelli dal sud, e a Santa Maria Novella quelli dal nord. Confermati i servizi sostitutivi per i viaggiatori dell'Alta Velocità con pullman che gireranno su itinerari Campo di Marte-Montelungo scortati dai vigili urbani, con orario 7-22 tranne lunedì 27 (avvio anticipato alle 6) e giovedì 30 (termine alle 10). A Campo di Marte l'area di discesa per i passeggeri dell'Alta Velocità sarà in viale Mazzini, l'area di salita in via Mannelli (davanti alla stazione). Nella zona di Montelungo l'area di discesa/salita sarà collocata in viale Strozzi (fronte piazzale Montelungo) tra via Caduti di Nassiriya e l'attraversamento pedonale. Approfondimento Treni e alta velocità, i numeri sui ritardi e il tasso di puntualità

Offerta ferroviaria ridotta di circa il 50% Durante l'interruzione della circolazione, l'offerta ferroviaria sarà rimodulata con una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze, secondo un piano definito con le imprese ferroviarie. La circolazione dei treni a lunga percorrenza sarà comunque garantita attraverso la linea Tirrenica, sulla quale saranno instradati due treni ogni ora della relazione Roma-Milano/Torino. Per questi collegamenti sono previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e trenta minuti, già recepiti nei sistemi di vendita. Saranno inoltre assicurati quattro treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella e collegamenti verso Milano, Brescia, Bolzano e Venezia, nonché tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto. Tutte le modifiche di orario e di percorso sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie e sui canali informativi di RFI.