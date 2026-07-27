Meteo, cos'è il fenomeno della goccia fredda e da cosa è causato

Quando si genera la cosiddetta "goccia fredda", sottolineano ancora gli esperti, questa tende a scontrarsi con l’aria più calda e umida presente proprio nel mar Mediterraneo, generando come detto tempeste fragorose e, a volte, anche violente. Gli effetti legati a questa depressione si riflettono in particolar modo nelle zone costiere dove le acque sono concentrate ad una temperatura più elevata del consueto. Questa situazione può consentire la risalita di aria umida e calda che, di conseguenza, sviluppa piogge molto intense e, in alcuni casi, anche durature.

Nuvole scure - ©Ansa