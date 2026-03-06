Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Integratore alla moringa di Rosabella ritirato dal commercio per rischio salmonellosi

Salute e Benessere
Ministero della Salute

Il batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici e a quelli alternativi utilizzati per il trattamento della salmonellosi. Il Ministero della Salute avverte di non assumere l’integratore. Ritirati 52 lotti

ascolta articolo

È allerta sanitaria in Italia a causa di un integratore alimentare venduto online che è risultato essere contaminato dal batterio della salmonella. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute si legge: “Il punto di contatto RASFF della Commissione Europea, tramite la European Food Safety Authority è venuto a conoscenza di un focolaio di salmonellosi resistente a molteplici antibiotici verificatosi negli Stati Uniti d'America, correlato al consumo di un integratore a base di capsule di moringa in polvere a marchio "Rosabella"”. 

Ministero della Salute: “Non consumate l’integratore se lo avete in casa”

Le Autorità degli Stati Uniti - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) riportano 7 casi di Salmonella Newport confermati in 7 stati d'America e 3 delle persone coinvolte hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero. Il batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per il trattamento delle salmonellosi. La ditta distributrice Ambrosia Brands, LLC ha richiamato 52 lotti del prodotto "Rosabella Moringa Capsules" da 60 capsule, in scadenza tra marzo e novembre 2027, i cui numeri, sono presenti sulla confezione. Tutti i lotti richiamati iniziano con il numero "1356", a cui seguono il numero di lotto di 7 cifre ed il numero "1" o "2", come nell'esempio di seguito riportato: "1356-5060080-1. Inoltre, la ditta ha informato che il prodotto è venduto online attraverso il sito web del distributore "tryrosabella.com" ed alcune delle principali piattaforme, tra cui ebay.com, Shein, Tik Tok Shop e altri siti.

Potrebbe interessarti

Rischio salmonella, uova ritirate commercio: marca e lotti interessati

Cos’è la salmonellosi?

La salmonellosi è un’infezione gastrointestinale provocata dalla Salmonella enterica, una specie batterica che vive nell’intestino di uomini e animali, nel suolo e nelle falde acquifere. Appartengono a questa specie oltre 2000 batteri, tra cui Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, i ceppi più diffusi nell’uomo e negli animali, responsabili della maggior parte delle salmonellosi che si sviluppano nei Paesi industrializzati. Altri ceppi, come la Salmonella typhi, sono invece rari in Europa, ma più frequenti nei Paesi in via di sviluppo.

Potrebbe interessarti

Longo: “L'obesità crisi sanitaria, nasce da un fallimento culturale”

Salute e benessere: Ultime notizie

Gravidanza, l'Iss aggiorna le linee guida: le novità

Salute e Benessere

L'ecografia è indicata quando esiste una reale necessità clinica, valutata caso per caso. L'uso...

Mobilità sanitaria, le mete più scelte dagli italiani per le cure

Salute e Benessere

 Gli italiani spendono 5,15 miliardi di euro per le cure fuori regione. Circa metà degli...

Giornata dell'obesità, sei milioni di persone colpite in Italia

Salute e Benessere

I dati sono in crescita anche in Italia, dove a esserne colpiti sono circa 6 milioni di persone...

Obesità più diffusa al Sud, ma il 52% dei centri di cura è al Nord

Salute e Benessere

Nel Meridione i tassi di obesità sono più alti, ma i luoghi dove curarsi sono per lo più...

Tumore seno, 1 milione di casi in più entro 2050: i fattori di rischio

Salute e Benessere

Il tumore al seno continuerà a rappresentare una delle principali minacce per la salute delle...

Salute e benessere: Più letti