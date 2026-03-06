Ministero della Salute: “Non consumate l’integratore se lo avete in casa”

Le Autorità degli Stati Uniti - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) riportano 7 casi di Salmonella Newport confermati in 7 stati d'America e 3 delle persone coinvolte hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero. Il batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per il trattamento delle salmonellosi. La ditta distributrice Ambrosia Brands, LLC ha richiamato 52 lotti del prodotto "Rosabella Moringa Capsules" da 60 capsule, in scadenza tra marzo e novembre 2027, i cui numeri, sono presenti sulla confezione. Tutti i lotti richiamati iniziano con il numero "1356", a cui seguono il numero di lotto di 7 cifre ed il numero "1" o "2", come nell'esempio di seguito riportato: "1356-5060080-1. Inoltre, la ditta ha informato che il prodotto è venduto online attraverso il sito web del distributore "tryrosabella.com" ed alcune delle principali piattaforme, tra cui ebay.com, Shein, Tik Tok Shop e altri siti.