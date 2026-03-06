Integratore alla moringa di Rosabella ritirato dal commercio per rischio salmonellosiSalute e Benessere
Il batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici e a quelli alternativi utilizzati per il trattamento della salmonellosi. Il Ministero della Salute avverte di non assumere l’integratore. Ritirati 52 lotti
È allerta sanitaria in Italia a causa di un integratore alimentare venduto online che è risultato essere contaminato dal batterio della salmonella. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute si legge: “Il punto di contatto RASFF della Commissione Europea, tramite la European Food Safety Authority è venuto a conoscenza di un focolaio di salmonellosi resistente a molteplici antibiotici verificatosi negli Stati Uniti d'America, correlato al consumo di un integratore a base di capsule di moringa in polvere a marchio "Rosabella"”.
Ministero della Salute: “Non consumate l’integratore se lo avete in casa”
Le Autorità degli Stati Uniti - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) riportano 7 casi di Salmonella Newport confermati in 7 stati d'America e 3 delle persone coinvolte hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero. Il batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per il trattamento delle salmonellosi. La ditta distributrice Ambrosia Brands, LLC ha richiamato 52 lotti del prodotto "Rosabella Moringa Capsules" da 60 capsule, in scadenza tra marzo e novembre 2027, i cui numeri, sono presenti sulla confezione. Tutti i lotti richiamati iniziano con il numero "1356", a cui seguono il numero di lotto di 7 cifre ed il numero "1" o "2", come nell'esempio di seguito riportato: "1356-5060080-1. Inoltre, la ditta ha informato che il prodotto è venduto online attraverso il sito web del distributore "tryrosabella.com" ed alcune delle principali piattaforme, tra cui ebay.com, Shein, Tik Tok Shop e altri siti.
Cos’è la salmonellosi?
La salmonellosi è un’infezione gastrointestinale provocata dalla Salmonella enterica, una specie batterica che vive nell’intestino di uomini e animali, nel suolo e nelle falde acquifere. Appartengono a questa specie oltre 2000 batteri, tra cui Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, i ceppi più diffusi nell’uomo e negli animali, responsabili della maggior parte delle salmonellosi che si sviluppano nei Paesi industrializzati. Altri ceppi, come la Salmonella typhi, sono invece rari in Europa, ma più frequenti nei Paesi in via di sviluppo.