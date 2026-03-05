Gravidanza, l'Iss aggiorna le linee guida: le novità

A partire dalla 24ª settimana, viene raccomandata la misurazione della distanza tra fondo dell'utero e sinfisi pubica a ogni bilancio di salute. È quanto prevede la terza parte dell'aggiornamento della linea guida "Gravidanza fisiologica", presentata dall'Iss. Il documento, sviluppato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS), definisce indicazioni, limiti e requisiti organizzativi degli interventi ecografici e di screening, con l'obiettivo di ridurre le pratiche inappropriate.

Una linea guida per ridurre esami inutili

"L'ecografia è uno strumento straordinario - spiega Serena Donati, responsabile scientifica dell'aggiornamento-, ma non tutto ciò che è tecnicamente possibile è clinicamente necessario. Le linee guida rappresentano una bussola per garantire qualità, equità e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia - prosegue - si eseguono in media sei ecografie in gravidanza, senza differenze tra gravidanze fisiologiche e patologiche: ben oltre quelle raccomandate dalle linee guida nazionali e internazionali. Quando la pratica clinica si discosta dalle evidenze scientifiche, è fondamentale spiegare con chiarezza alle donne quali siano le indicazioni appropriate agli esami e, quando opportuno, avere il coraggio di dire che non sono necessari".