Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stalker spia la ex compagna con un drone, arrestato in Alto Adige

Cronaca

Già destinatario in passato di un ammonimento del Questore per precedenti condotte moleste verso la donna, lo stalker è stato bloccato in flagranza a seguito della querela formalizzata dalla vittima

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo è stato arrestato ad Appiano, in Alto Adige, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, che spiava dall'alto attraverso l'uso di un drone. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Bolzano in stretta collaborazione con la Polizia locale di Appiano. L'intervento è scattato quando l'uomo si è appostato nelle campagne circostanti l'abitazione della vittima per controllarne i movimenti. Già destinatario in passato di un ammonimento del Questore per precedenti condotte moleste verso la donna, lo stalker è stato bloccato in flagranza a seguito della querela formalizzata dalla vittima. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale informatico impiegato per l'attività illecita, tra cui un drone di ultima generazione, due smartphone e un tablet.

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, cos'è il fenomeno della goccia fredda e da cosa è causato

Cronaca

Di recente, quando si parla di meteo e previsioni del tempo, si fa sempre più riferimento al...

Scontri No Tav, Piantedosi: "Forze democratiche prendano le distanze"

Cronaca

Sono oltre 400 gli identificati, quattro antagonisti stranieri sono stati fermati. I feriti tra...

Uova Aia e Selex ritirate per rischio salmonella: i lotti coinvolti

Cronaca

I prodotti incriminati provengono dallo stabilimento Agricola Tre Valli con scadenza al 4 agosto...

Morte Luca Esposito, oggi l'udienza di convalida del fermo

Cronaca

Nel carcere di Salerno, questa mattina, Ridha Rahmounim, 26enne accusato della morte del...

Treni, lavori a Firenze per nuovo ponte: stop fino al 30 luglio

Cronaca

I treni termineranno la corsa, rispettivamente, alla stazione di Campo di Marte quelli dal sud, e...

Cronaca: i più letti