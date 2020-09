4/18 ©Ansa

In Piemonte, è chiuso l’Ipsia Bellini di Novara. A darne notizia è il sito dell’istituto: “Almeno un alunno della scuola è affetto da Covid-19 e per approfondire e valutare al meglio tutti i possibili contatti, in attesa di riscontro dell’Asl, in via cautelare e per la salvaguardia della salute si dispone la chiusura dal 29 settembre e per 14 giorni dell’istituto e l’adozione della didattica a distanza”. Ad Alessandria nella sede di piazza Matteotti dell'istituto Saluzzo-Plana una classe è in quarantena. Uno studente, infatti, è risultato positivo al Covid-19

Coronavirus, il bollettino del 29 settembre