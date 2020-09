Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati del 30 settembre

In aumento il numero di nuovi contagi registrati in 24 ore, ma cresce anche il numero di tamponi fatti (oltre 105mila). Sono 19 i morti, 9 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.851 (contro i 1.648 di ieri), sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 287, poi il Lazio con 210 e la Lombardia con 201. I nuovi tamponi sono 105.564, mentre ieri erano stati 90.185. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 280 (+9). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 29 settembre è dello 0,5% (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).