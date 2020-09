Due senatori M5s positivi al Covid: tampone per tutto il gruppo

Voci vicine a Palazzo Madama confermano che i due parlamentari non avrebbero partecipato all'assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre perché erano in videocollegamento. Entrambi sarebbero in isolamento e asintomantici. Intanto salta la seduta per discutere del Dl agosto: il presidente della commissione, Daniele Pesco, deve sottoporsi al test

Due senatori del Movimento Cinque Stelle sono risultati positivi al Coronavirus. Da quanto si apprende, voci vicine a Palazzo Madama confermano che i due senatori non erano presenti - hanno partecipato in videocollegamento - all'assemblea congiunta dei parlamentari di M5s. In quell'occasione, in ogni caso, senatori e deputati non si sono riuniti nella stessa sala: i membri di Palazzo Madama erano in una sala della Biblioteca del Senato in Piazza della Minerva, i deputati erano nell'Auletta dei gruppi di Montecitorio. Entrambi i positivi sarebbero in isolamento e asintomantici. Intanto, scatta il tampone naso-faringeo, come da protocollo, per tutto il gruppo pentastellato. (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).