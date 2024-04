Biancaneve, la principessa sarà più indipendente nel live action

Stando alle dichiarazioni di Daniel Richtman riportate da ComicBookMovie, la pellicola vedrebbe una protagonista più indipendente rispetto al passato

Nuovo aggiornamento sul live action del primo iconico Classico Disney. Stando alle dichiarazioni dell’insider Daniel Richtman riportate da ComicBookMovie, la pellicola vedrebbe una protagonista più indipendente rispetto al passato.

biancaneve, cosa sappiamo sul film Cresce la curiosità sulla pellicola diretta da Marc Webb, regista di grandi successi cinematografici come The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro e Gifted - Il dono del talento. Stando a quanto rilanciato, Daniel Richtman avrebbe avuto notizia di una Biancaneve più indipendente e allo stesso tempo ribelle contro la Regina Cattiva interpretata da Gal Gadot (FOTO). Inoltre, l’insider ha aggiunto che la produzione sarebbe intenzionata a cambiare qualcosa riguardante la parte della mela avvelenata. Al momento nessuna conferma ufficiale. approfondimento Biancaneve, la prima immagine del live-action Disney con Rachel Zegler

Rachel Zegler sarà Biancaneve nella pellicola in uscita a marzo nelle sale cinematografiche statunitensi. Nel cast anche Andrew Burnap, Ansu Kabia e Martin Gleba. La protagonista ha raccontato: “Questa è una cosa iconica a cui le persone tengono davvero tanto. Non voglio rovinare tutto questo per nessuno, inclusa me stessa”. La pellicola presenterebbe anche alcuni flashback fornendo così approfondimenti sul passato dela protagonista. approfondimento Biancaneve, ecco come saranno gli ex sette nani nel live action Disney

Rachel Zegler è tra le giovani attrici di Hollywood ad aver conquistato pubblico e critica. La sua interpretazione di Maria in West Side Story di Steven Spielberg le è valsa la statuetta come Migliore attrice in un film commedia o musicale alla 79esima edizione dei Golden Globe.