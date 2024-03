Gal Gadot ha annunciato la nascita della sua quarta figlia, dopo una gravidanza segreta.

L'attrice di Wonder Woman, 38 anni, ha condiviso la notizia con i suoi fan su Instagram, pubblicando uno scatto che la ritrae mentre stringe a sé la piccola Ori.

Quattro volte mamma

«Mia dolce ragazza, benvenuta. La gravidanza non è stata facile, ma ce l'abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite! Ti sei mostrata all'altezza del tuo nome, Ori, che in ebraico significa la mia luce. I nostri cuori sono pieni di gratitudine", ha scritto Gal Gadot, a commento dell'immagine scattata subito dopo il parto. "Benvenuta in questa casa piena di ragazze. Anche papà è molto simpatico", ha poi concluso, taggando il marito Jaron Varsano. Con lui, l'attrice ha già tre figlie: Alma (12 anni), Maya (6) e Daniella (2). Di questa quarta gravidanza, non aveva mai parlato.