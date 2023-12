Frozen 3, il produttore: "Storia fantastica"

La conferma della realizzazione del terzo e quarto film di Frozen ha creato grandi aspettative nel pubblico. In questi mesi voci e indiscrezioni sulle sinossi si sono susseguite senza sosta senza però trovare mai conferma ufficiale da parte della produzione. The Direct ha intervistato Peter Del Vecho che ha offerto i primi dettagli sul terzo capitolo in arrivo prossimamente sul grande schermo.

Quali personaggi vedremo in Frozen 3 ? Di cosa parlerà la storia? Al momento tutto tace sullo sviluppo del nuovo capitolo di uno dei franchise di maggior successo della storia Disney. Nelle scorse ore The Direct ha intervistato Peter Del Vecho, produttore dei primi due titoli.

Il produttore ha continuato a parlare della pellicola: “Non dirò nulla che non è stato detto in pubblico, noi non abbiamo detto nulla. Sono tutte congetture, ma credo che sarà fantastica”. Nessuna notizia sulla possibile data di uscita, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.