Frozen avrebbe contribuito a risolvere un misterioso caso del 1959

Frozen avrebbe permesso di dimostrare una teoria che spiegherebbe dopo 62 anni i motivi del tristemente celebre incidente del Passo Dyatlov, quello in cui persero la vita nove escursionisti russi nel 1959.



Dopo un viaggio di 200 miglia attraverso gli Urali russi nell’inverno del 1959, il 2 febbraio di quell’anno tutti e nove i protagonisti della missione (un insegnante di un Istituto Politecnico russo e 8 suoi studenti) hanno perduto misteriosamente la vita, senza che mai venisse scoperta la causa. Finalmente, a distanza di oltre mezzo secolo, la verità è venuta a galla grazie ai codici di animazione che la Disney ha utilizzato per il suo celebre film animato.



Secondo quanto riporta il National Geographic citando come fonti le riviste Communications Earth ed Environment, un team di ingegneri si sarebbe affidato proprio ai codici di animazione del film premio Oscar Frozen – Il regno di ghiaccio per dimostrare una teoria che non erano mai riusciti a validare, ossia quella secondo cui a provocare la tragedia sarebbe stata una valanga.

Il capo del laboratorio di simulazione delle valanghe chiede aiuta a Hollywood approfondimento Frozen, la storia di Olaf in un corto Disney Dopo decenni in cui l’incidente è rimasto privo di spiegazioni confermate dalla scienza, poco tempo fa è stato Johan Gaume a risolvere la matassa ingarbugliata di quel mistero. Ma non da solo: ha chiesto aiuto a Hollywood.

In qualità di capo del laboratorio di simulazione delle valanghe di neve presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna, Gaume ha studiato il caso del Passo Dyatlov, trovando l’aiuto che cercava nella pellicola Frozen. colpito dal grado di verosimiglianza con cui le valanghe vengono rappresentate nel film di animazione diretto da Chris Buck e Jennifer Lee nel 2013, lo scienziato ha chiesto supporto proprio agli animatori della Disney.

Si sarebbe recato a Hollywood per chiedere la consulenza degli esperti di animazione al fine di creare simulazioni al computer e modelli analitici che potessero seguire passo dopo passo ciò che accadde nel 1959 agli escursionisti russi.



Come riporta il National Geographic, grazie alla preziosa collaborazione dello specialista che ha lavorato agli effetti della neve di Frozen, Gaume è riuscito ad applicare il codice di animazione per i suoi modelli di simulazione delle valanghe per ricreare l’impatto di una valanga sul corpo umano. La nuova simulazione della valanga Kholat Saykhl ha dimostrato che un blocco di neve avrebbe sì potuto «rompere le costole e il cranio delle persone» lungo il suo percorso, come è accaduto nell’incidente del Passo Dyatlov.