Frozen 3 e Frozen 4 sono attualmente in lavorazione: la conferma

Ottime notizie, per tutti i fan (grandi e piccini) del mondo Frozen. Non solo presto vedremo un nuovo capitolo sul grande schermo: in fase di lavorazione ce n'è anche un quarto. Lo ha confermato Bob Iger, CEO di Disney, nel corso di un'intervista a Good Morning America per la promozione del parco a tema World of Arendelle di Hong Kong Disneyland.

La conferma di Iger

"Ti farò una piccola sorpresa, Michael", ha detto Bob Iger. "Frozen 3 è in lavorazione, ma potrebbe esserci anche un Frozen 4". Il manager ha poi spiegato di non avere molto da dire sui film in questione, al momento. Tuttavia ha confermato che Jennifer Lee, la creatrice originale di Frozen, sta lavorando duramente con tutto il team di Disney Animation non su una ma su due storie. Già lo scorso febbraio, Iger aveva spiegato l'entrata in produzione di Frozen 3 (insieme a nuovi capitoli di Toy Story e Zootropolis). "Presto avremo altro da condividere su queste produzioni", disse all'epoca. Ora, nel corso dell'intervista a Good Morning America, quel qualcosa in più da condivedere è arrivato. Non solo: Iger ha anche definito Frozen uno dei franchise più preziosi per la casa di produzone, e ha elogiato il successo del film originale del 2013 e del suo sequel del 2019. Negli ultimi dieci anni, la pellicola animata con protagoniste Kristen Bell e Idina Menzel nei panni delle sorelle Anna ed Elsa, ha dato vita a un musical a Broadway e a diverse attrazioni nei parchi a tema in tutto il mondo (l'ultimo è proprio il World of Arendelle di Hong Kong).