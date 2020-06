Nato a Udine il 12 giugno 1968, Francesco Renga è interprete e cantautore di spicco della musica italiana. Un artista che ha dato dimostrazione del suo innato talento fin dal suo debutto come solista. Vincitore del Premio della Critica al Festival di Sanremo 2001 con “Raccontami”, nel 2002 si è fatto notare partecipando nuovamente alla più importante kermesse musicale del nostro Paese. Il trionfo è arrivato nel 2005 grazie alla canzone “Angelo” che ha dato una svolta radicale alla sua carriera. I testi e le profonde interpretazioni sono un segno distintivo della sua carriera (le frasi più belle sue canzoni). Un personaggio dedito alla musica che dopo 30 anni di attività è sempre pronto a cavalcare innovazioni stilistiche e collaborare con diversi giovani autori. Per conoscere meglio il personaggio e l’artista Francesco Renga, scopriamo cinque curiosità.

Il primo gruppo

Non tutti sanno che il primo gruppo di Francesco Renga non è Timoria, ma i Modus Vivendi. All’epoca il cantautore aveva solo 16 anni e con alcuni amici aveva fondato la band. Dopo qualche mese di attività scelsero di partecipare ad un concorso e tra i concorrenti c’erano alcuni membri di quella che sarebbe poi diventata la formazione dei Timoria.

La voce dei Timoria

Galeotto fu proprio il concorso “Deskomusic” che permise di creare il progetto Timoria. Francesco Renga prese subito parte e inizialmente il nome della band fu “Precious Time”. La prima formazione vedeva Omar Pedrini chitarrista e frontman, Francesco Renga cantante, Diego Galeri alla batteria, Enrico Ghedi alle tastiere e Pietro Paolo Pettenadu al basso (poi subito sostituito da Davide Cavallaro). Dopo aver vinto il concorso, iniziò ufficialmente la loro carriera con l’album “Colori” pubblicato nel 1990. Tre anni dopo il cambio di sound e look permette ai Timoria di raggiungere la popolarità.

La fake news come cantante dei Litfiba

L’addio di Francesco Renga ai Timoria coincise quasi contemporaneamente con l’addio di Piero Pelù ai Litfiba. La casualità portò a far circolare la voce che Renga potesse sostituire proprio Pelù come voce del gruppo fiorentino. Poco dopo lo stesso cantautore smentì ogni possibile ipotesi. «Dopo il divorzio dai Timoria di tutto ho voglia tranne che rientrare in un gruppo», furono queste le parole di Francesco Renga.

La carriera da solista

Il debutto da solista di Francesco Renga (le canzoni più famose) è avvenuto ufficialmente nel 2000 con l’uscita dell’album omonimo. In tutto sono 14 gli album pubblicati, 8 in studio, 2 dal vivo, 3 raccolte e 1 un album tributo. Tra i progetti anche un tour, tramutato in album, con gli amici Max Pezzali e Nek.

La storia d’amore con Ambra Angiolini

Francesco Renga ha avuto una relazione di 11 anni con l’attrice Ambra Angiolini (FOTO). Dall’amore della coppia sono nati due figli. Nel 2015 i due hanno ufficializzato la fine della loro storia ma i rapporti sono rimasti ottimi. L’attrice vive ancora a Brescia e in un’intervista lo stesso cantautore spiegò: “Abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo”.