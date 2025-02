Scaletta Sanremo 2025, quarta serata delle cover: cantanti dei duetti

Introduzione

In aggiornamento, in attesa di sapere l’ordine d’uscita dei cantanti, che verrà comunicato presumibilmente durante la conferenza stampa di oggi.



Il Festival di Sanremo 2025 è pronto a stupire il pubblico con la quarta serata dei duetti con le cover, un momento molto atteso che vedrà esibizioni imperdibili.

Quello di stasera, venerdì 14 febbraio, sarà uno spettacolo speciale interamente dedicato alla reinterpretazione di brani iconici, sia italiani che internazionali.

Il quarto appuntamento della celebre kermesse musicale vedrà i protagonisti della competizione unirsi in coppie per offrire nuove versioni di grandi successi del passato. La particolarità di questa edizione risiede nella decisione di creare duetti tra gli stessi concorrenti in gara, dando vita a collaborazioni inedite e sorprendenti. Quella che solitamente è una sfida individuale si trasformerà, per una notte, in un’occasione di condivisione artistica in cui i cantanti lasceranno da parte la competizione per dar vita a performance emozionanti e cariche di significato.

Durante la serata, verrà annunciato il vincitore della serata Cover.



Co-conduttori

Geppi Cucciari e Mahmood saranno i co-conduttori della serata, che presenteranno insieme con Carlo Conti.



Ospiti

Tra gli ospiti, l'attore Paolo Kessisoglu insieme con la figlia. I due si esibiranno con una canzone che affronta il tema degli hikikomori e le difficoltà dei giovani di oggi. Sul Suzuki Stage, invece, si esibirà il duo Benji e Fede.



Accostamenti inediti tra artisti di generi e generazioni differenti

Gli artisti avranno l’opportunità di confrontarsi con un repertorio storico, adattandolo al proprio stile e alla propria sensibilità interpretativa. Il pubblico potrà così assistere a riletture originali di canzoni che hanno segnato epoche diverse, portate sul palco con nuove sfumature vocali e musicali. Questo esperimento non solo renderà omaggio a grandi autori e interpreti del passato, ma offrirà anche un’occasione unica per vedere accostamenti inediti tra artisti di generi e generazioni differenti. I duetti tra concorrenti creeranno una sinergia artistica: l’elemento di novità introdotto quest’anno aggiunge ulteriore fascino alla serata poiché questi abbinamenti tra concorrenti, solitamente avversari nella competizione, creeranno un’atmosfera di collaborazione e sinergia artistica.

Di seguito, l’elenco completo di tutti i duetti che animeranno la serata delle cover, con i dettagli su ogni esibizione e sui brani scelti per questa speciale celebrazione della musica.