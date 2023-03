5/10 ©IPA/Fotogramma

"Questo dato appare confermato dalle risposte sui periodi di ritiro effettivo: il 18,7% degli intervistati afferma di non essere uscito per un tempo significativo, escludendo i periodi di lockdown, e di questi l'8,2% non è uscito per un tempo da 1 a 6 mesi e oltre: in quest'area si collocano sia le situazioni più gravi (oltre 6 mesi di chiusura), sia quelle a maggior rischio (da 3 a 6 mesi). Le proiezioni ci parlano di circa l'1,7% degli studenti totali che si possono definire Hikikomori, mentre il 2,6% (67.000 giovani) sarebbero a rischio grave"