Sanremo 2025, i Twin Violins con Marcella Bella per la serata cover

Dopo aver conquistato il pubblico mondiale, i due giovani gemelli violinisti, che quest’anno compiranno 18 anni, si prestano alla conquista del Teatro Ariston, per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Duetteranno con Marcella Bella sul classico di Adriano Celentano L'emozione non ha voce. Ripercorriamo insieme il loro giovane successo

I Twins Violins sono due giovani gemelli che accompagneranno Marcella Bella durante la serata cover del Festival di Sanremo 2025. Mirko e Valerio Lucia sono nati nel 2007 ad Agrigento, e hanno ancora 17 anni. Vivono a Porto Empedocle con i loro genitori e sono dei veri e propri maghi del violino. Il loro successo arriva quando hanno solo 14 anni, nel periodo della pandemia da Covid-19. Durante il lockdown, infatti, i gemelli condividono sui social la loro personale versione con il violino di Viva La Vida dei Coldplay. Il video riscuote tantissimo successo, e in poco tempo diventa talmente virale da registrare milioni di views e centinaia di migliaia di condivisioni, fino ad arrivare alle televisioni di tutto il mondo. Il successo arriva fino al Regno Unito, e la band britannica condivide sui propri profili social il video dei due gemelli.

La passione All'età di otto anni, Mirko e Valerio Lucia iniziano a suonare per caso. Il padre ha un vecchio violino appeso al muro, che suona occasionalmente, e loro esprimono il desiderio di imparare a suonarlo. Il padre nota fin da subito questa incredibile attitudine dei figli, e fornisce loro qualche nozione di base incentivando il loro talento naturale. I due gemelli coltivano questa bellissima passione, diventando dei talentuosi violinisti sebbene giovanissimi.

Marcella Bella - ©IPA/Fotogramma

Il successo di Mirko e Valerio La cover di Viva La Vida è un vero e proprio inno motivazionale di speranza, che riesce in breve tempo ad avvicinare i cuori della comunità mondiale, sofferente e sconsolata per le gravi condizioni in cui versa durante il periodo del Covid-19. Dopo le condivisioni da parte di varie celebrity di calibro mondiale, Mirko e Valerio Lucia vengono contattati da vari talent show, nazionali e internazionali. Infatti, il video dei due giovani violinisti raggiunge in breve tempo il primo posto della classifica Top Ten Most Popular Video, sul portale di CBS News International degli Stati Uniti, come video più visto del 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Twin Violins 🎻🎻 (@twinviolins.official) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Gemelli internazionali “Vi ringraziamo tanto, perché ci state riempiendo del vostro amore in questi momenti difficili per tutti, per noi siete molto importanti. Vi siamo vicini con il nostro cuore e vi abbracciamo tutti ovunque nel mondo”, scrivono Mirko e Valerio su Instagram nell’aprile del 2020. Chris Martin, il frontman dei Coldplay, decide di conoscere personalmente Mirko e Valerio, che vengono così contattati dal management della band e, dopo una prima videochiamata con Martin, si esibiscono insieme al frontman in diretta mondiale sui social ufficiali della band, nel maggio del 2020. Due anni dopo i gemelli sono ospiti a Los Angeles del celebre The Ellen DeGeneres Show: “Grazie di cuore Ellen DeGeneres per il grande amore che ci hai dimostrato. La pandemia aveva impedito per due anni la nostra partenza per l'America ma tu e il tuo fantastico team avete fatto di tutto per portarci da voi. Un grande sogno diventato realtà”, il loro commento su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Twin Violins 🎻🎻 (@twinviolins.official) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Sanremo 2025 Dopo aver conquistato il pubblico mondiale, i due giovani gemelli violinisti che quest’anno compiranno 18 anni, si lanciano verso la conquista dell'Ariston, per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Sono stati fortemente voluti da Marcella Bella per la puntata di venerdì 14 febbraio, l’acclamatissima serata cover, in cui eseguiranno una nuova versione di L'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Approfondimento Tutti i testi ufficiali del Festival di Sanremo 2025