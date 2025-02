Per Marcella Bella (Giuseppa Marcella Bella) quello in corso è il nono Sanremo della sua carriera. Nata a Catania il 18 giugno 1952, è – quasi - figlia d’arte: il padre si esibiva per diletto al Teatro Massimo della loro città. Da subito inizia anche lei a mostrare passione per la musica, tanto che nel 1965, a soli 13 anni, vince le selezioni per partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia. Non arriverà mai però alla gara: per regolamento avrebbe dovuto avere almeno 15 anni. Il primo contratto con una label, in seguito a numerosi rifiuti a causa della sua dizione, lo firma nel 1968, dopo che Mike Bongiorno, notandola durante una competizione canora, la convinse a trasferirsi a Milano in cerca di fortuna. Alla fine fu la CDG, su spinta di Ivo Calligari (produttore di Caterina Caselli), a scommettere su di lei. Nel 1969 esce il primo 45 giri: sul lato A cantava Un ragazzo nel cuore, scritta da Mogol. Inizia una lunghissima carriera, sempre (o quasi) con il fratello Gianni al suo fianco, autore di molti suoi brani e spesso anche compagno di palco.

Per esplodere Marcella Bella deve aspettare il 1972, quando è al Festival di Sanremo con Montagne verdi, che a oggi rimane il suo più grande successo. Lo stesso anno esce il suo primo album, Tu non hai la più pallida idea dell’amore. Dopo di quello ne usciranno altri 26: l’ultimo è Etnea (2023). Tra le canzoni più note merita una menzione d’onore Nell’aria (1983), come molte altre scritte da Mogol, che da molti viene individuata come l’inizio di una nuova fase per la cantante, con testi (e look) più sensuali di prima. Anche gli anni successivi sono fortunati: L’ultima poesia (1985) e Senza un briciolo di testa (1986) restarono a lungo in cima alla classifica delle canzoni più vendute in Italia. Poi ancora Ricordi (1988) e Verso l’ignoto (1990). Nel 1991 il primo insuccesso con l’album Sotto il vulcano, che apre un nuovo capitolo nella carriera di Marcella Bella. Pur senza mai smettere di cantare e di sfornare album, da lì in poi le uscite discografiche diventano meno frequenti e si alternano a periodi di pausa dedicati alla vita privata e a partecipazioni in diversi show televisivi.

Marcella Bella a Sanremo, oltre alla prima partecipazione nel 1972, è tornata nel 1981 (Pensa per te), nel 1986 (Senza un briciolo di testa), nel 1987 (Tanti auguri), nel 1988 (Dopo la tempesta), nel 1990 (Verso l’ignoto), nel 2005 (Uomo bastardo) e nel 2007 (Forever per sempre)

Bella, che ormai vive a Ibiza, è sposata da decenni con Mario Merello, con cui ha avuto tre figli: Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). Fece molto scalpore la sua scelta di candidarsi nel 2004 alle elezioni europee insieme al partito di destra Alleanza nazionale, anche perché Bella è sempre stata molto vicina e apprezzata dalla comunità gay. Lei stessa riconobbe di aver fatto una scelta sbagliata candidandosi (in ogni caso non fu eletta). Nel 2011 esce la notizia di un’indagine a carico della cantante (e del marito, insieme ad altre persone) per una frode fiscale dal presunto valore di centinaia di milioni di euro. A Bella, nello specifico, si contestava una frode di circa due milioni e mezzo. Non andò a processo: per lei arrivò l’archiviazione per prescrizione. A oggi la cantante sostiene di essere stata innocente (questo, dice, sarebbe il motivo dell’archiviazione).