Gaia con Toquinho a Sanremo 2025, il duetto e il testo della cover

, contenente il singolo omonimo, certificato disco d'oro. L’anno successivo apre i concerti di Giorgia dell'Oronero Tour e pubblica il singolo

. Nel 2019 entra a far parte del programma Amici di Maria De Filippi durante il quale scrive diversi brani poi confluiti nell’album

(disco d’oro), e il 3 aprile 2020 trionfa come vincitrice del talent. Nella primavera del 2020 esce la riedizione del disco in formato fisico, intitolato

, con il singolo

che è doppio disco di platino. Nel marzo del 2021 è in gara al Festival di Sanremo

con il brano

(si classifica 19esima), che anticipa il secondo album

insieme a

- in collaborazione con Sean Paul - e

. Al disco collaborano anche Francesca Michielin, Gemitaiz, Margherita Vicario, Tedua e Selton. Un altro disco d’oro arriva per la canzone natalizia

, versione metà in inglese e metà in portoghese dell'omonimo brano di Stevie Wonder. Fra il 2022 e il 2023 sono numerose le collaborazioni di Gaia:

di Carl Brave con Sick Luke,

di The Night Skinny con Rkomi, Bnkr44, Madame ed Elisa,

di Ernia con Guè,

con Stabber,

di Dylan,

di Aiello,

con North of Loreto e Mecna e

di VV. Sono del 2023 i singoli di successo

e

, così come l’opening act per tutte le date dell'Elodie Show 2023 e le aperture dei concerti del Dirt Femme Tour di Tove Lo a Milano. Nello stesso anno Gaia collabora alla colonna sonora e nel ruolo di doppiatrice della protagonista Asha nel film Disney

. Nel 2024 torna a Sanremo per duettare con la cantante in gara BigMama, insieme a La Niña e Sissi, sulle note del brano

. Il 12 aprile esce il nuovo singolo

, seguito dal tormentone estivo di grande successo

- con Tony Effe - che conquista la prima posizione in classifica FIMI. Seguono il Gaia Summer Tour 2024 e la vittoria dei premi FIMI al Power Hits Estate 2024 e hitmaker dell'anno ai Billboard Italia Women in Music.