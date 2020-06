Sergio Endrigo, le canzoni più famose

Nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso il 7 settembre 2005, Sergio Endrigo è stato uno dei cantautori italiani più importanti nella storia della musica e autore di alcune delle canzoni più belle e apprezzate di sempre. Ha collaborato con Gianni Rodari, Vinicius De Moraes, Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Ungaretti, segno di uno stile di scrittura di livello superiore alla media. Di un’eleganza innata e cultura riconosciuta, Sergio Endrigo ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968 con “Canzone per te” e conquistato il secondo posto l’anno successivo e il terzo nel 1970. Autore e voce di splendide canzoni d’amore, si è poi dedicato all’interpretazione di brani per bambini senza perdere mai il suo stile riconosciuto. Queste le canzoni più famose della sua carriera:

Io che amo solo te

Canzone per te

Lontano dagli occhi

L’arca di Noè

Ci vuole un fiore

Io che amo solo te

Con un testo semplice e lineare, Sergio Endrigo compone “Io che amo solo te”, probabilmente la sua canzone più famosa. Pubblicata nel 1962, è stata scritta dallo stesso cantautore e con arrangiamento di Luis Enriquez Bacalov. Racconta di una persona verso la sua amata, un amore unico e assoluto. Nel 2006 ha conquistato il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano nella sezione Tributo all'emozione poetica delle canzoni italiane di tutti i tempi. “Io che amo solo te” è considerata al decimo posto delle 250 canzoni italiane più belle di sempre. Nel corso degli anni sono stati tantissimi gli artisti che hanno interpretato la canzone, tra questi Ornella Vanoni, Mina (FOTO), Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Giuni Russo, Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri.

Canzone per te

Pubblicata nel 1968, “Canzone per te” ha permesso a Sergio Endrigo di conquistare il Festival di Sanremo. Composta da Luis Bacalov, Sergio Bardotti e lo stesso cantautore, racconta di un amore così forte da soffrire per la sua fine. La canzone ha reso Sergio Endrigo popolare in America Latina grazie alle versioni in portoghese e spagnolo. Mina, Gianni Morandi, Amalia Rodrigues, Elisa e Claudio Baglioni sono solo alcuni degli artisti che hanno reinterpretato la canzone. Recentemente anche Morgan ha eseguito “Canzone per te”.

Lontano dagli occhi

Presentata nel 1969 al Festival di Sanremo, “Lontano dagli occhi” raggiunse il secondo posto. Anche questa canzone è tra le più famose e apprezzate tra quelle scritte da Sergio Endrigo. Nel corso degli anni si sono cimentati nella reinterpretazione Morgan e Gianna Nannini. Pubblicata in tutto il mondo, parla della sofferenza dell’avere persone care lontane rischiando di essere dimenticati.

L’arca di Noè

Premio della Critica al Festival di Sanremo 1970, “L’arca di Noè” è stata scritta da Sergio Endrigo e affronta la tematica dell’ecologia e dell’ambiente. Un equilibrio naturale rotto e che porta al degrado. Ma Endrigo esprime anche speranza ipotizzando l’Arca di Noè come ultimo baluardo.

Ci vuole un fiore

Dalla collaborazione con Gianni Rodari nasce l’album “Ci vuole un fiore” con il singolo omonimo divenuto tra le filastrocche più conosciute tra i bambini. Pubblicata nel 1974, la musica è stata composta da Sergio Endrigo e Luis Bacalov.