Amara, la compagna di Simone Cristicchi che duetta con lui a Sanremo

Un sodalizio sia artistico che sentimentale calcherà il palco dell''Ariston nella serata dedicata ai duetti, venerdì 14 febbraio. È quello tra Simone Cristicchi, in gara al Festival di Sanremo, e Amara, sua compagna di vita e di lavoro. I due canteranno insieme La cura di Franco Battiato al quale i due artisti hanno reso omaggio con il concerto mistico 'Torneremo ancora'. Musicista, cantautrice e autrice del brano Che sia Benedetta, grande successo di Fiorella Mannoia per cui ha composto anche Il peso del coraggio e Padroni di niente, Amara, all'anagrafe Erika Mineo, nelle sue canzoni e nei suoi testi, ha raccontato, parte sempre dalla sua "voce-guida". Il brano che Simone Cristicchi porta in gara si intitola Quando sarai bambina e racconta la fragilità di una madre malata: "Non è solo una canzone ma è vita vera, vita vissuta", ha spiegato in un'intervista all'Ansa prima del Festival. Perché la donna che torna bambina, protagonista dei suoi versi, è la madre Luciana, colpita nel 2012 da una grave emorragia cerebrale che le ha lasciato complicazioni irreversibili, "ma quando sorride illumina il mondo". "Sul palco mi sentirò nudo, perché racconto qualcosa che mi è successo e mi succede ogni giorno. Un argomento quello della fragilità, che è universale, ma di cui si parla troppo poco. Dopo che si è saputo di cosa parlava la mia canzone, ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che si sono sentite toccate", ha raccontato il cantautore romano. Il brano, firmato da Cristicchi insieme ad Amara, era rimasto nel cassetto per cinque anni. "È stato scritto durante la prima quarantena, senza retorica, ma sentivamo che aveva una potenzialità emotiva per cui dovevamo attendere il momento giusto per farla ascoltare".