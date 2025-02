Il terzo appuntamento della kermesse sanremese è stato carico di emozioni, con momenti memorabili, come quello di Simon Le Bon dei Duran Duran che bacia Katia Follesa. Come nelle serate precedenti, non sono mancati i commenti esilaranti dal popolo dei social. Eccone una selezione di notevoli

La terza serata del Festival di Sanremo ha regalato al pubblico un mix di emozioni, spettacolo e sorprese, confermandosi un appuntamento notevole non solo per gli appassionati di musica ma anche per chi adora l’intrattenimento.

Tra i momenti più iconici della serata spicca il bacio tra Simon Le Bon, storico frontman dei Duran Duran, e la comica Katia Follesa, un gesto che ha subito scatenato l'ilarità generale.

Follesa in abito da sposa, intenzionata a dire il fatidico sì insieme a Le Bon, è una citazione di Sposerò Simon Le Bon, il film del 1986 diretto non da Carlo Conti , d'accordo, ma da un regista dal nome alquanto simile: Carlo Cotti.

La pellicola è ispirata all'omonimo romanzo di Clizia Gurrado, pubblicato nell'ottobre 1985, e racconta la storia di Clizia, una ragazza di sedici anni con una passione travolgente per i Duran Duran, in particolare per il loro frontman, Simon Le Bon. Sebbene il cantante non compaia direttamente nel film, la sua presenza è evocata attraverso spezzoni di autentiche interviste e videoclip della band.

Come già accaduto nelle serate precedenti, il web non ha perso occasione per trasformare gli eventi più particolari in meme virali, rendendo il Festival non solo un evento musicale, ma anche un fenomeno social capace di coinvolgere milioni di utenti.



Di seguito trovate una rosa di meme divertenti sulla terza serata del Festival di Sanremo.