Sanremo 2025, i momenti più belli della terza serata del Festival

Tra le co-conduttrici della terza serata, la comica Katia Follesa ha divertito il pubblico con le sue gag. A cominciare dall'ingresso, con tanto di bob per scendere le scale (per fortuna, subito accantonato). "Se devo morire mi devo divertire", ha esordito. Per poi punzecchiare Carlo Conti sulla velocità dell'edizione: "Fai così anche con tua moglie?". La comica ha poi scherzato sulla sua forma fisica, e ha promesso: "Prometto che non canterò, non ballerò e non devolverò il cachet in beneficenza, sono una ragazza madre io". Poi, coi Duran Duran sul palco, s'è presentata vestita da sposa. E ha baciato Simon Le Bon.