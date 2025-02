Sanremo, il testo della canzone di Marcella Bella: Pelle Diamante

Nona partecipazione per l’artista sul palco dell'Ariston, con look grintoso e corpo di ballo

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Marcella Bella

Marcella Bella è tra gli artisti che hanno preso parte alla kermesse canora il maggior numero di volte. Nel corso degli anni la cantante ha presentato ben otto canzoni: Montagne verdi nel 1972, Abbracciati nel 1977, Pensa per te nel 1981, Senza un briciolo di testa nel 1986, Tanti auguri nel 1987, Dopo la tempesta nel 1988, Verso l’ignoto nel 1990 con Gianni Bella, Uomo bastardo nel 2005 e Forever per sempre nel 2007 con Gianni Bella. Nel 2024 l’artista ha fatto ballare il pubblico con la canzone Tacchi a spillo. Marcella Bella ha parlato di Pelle Diamante in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Descrive un po’ di me, ma anche di tante donne forti, sicure di sé, che hanno sofferto e che in un certo senso hanno la pelle 'dura' quasi come quella del diamante".