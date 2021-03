Nata a Catania nel 1952, Giuseppa Marcella Bella è conosciuta come Marcella Bella e sarà una dei tanti superospiti che martedì 3 marzo , calcheranno il palco dell’Ariston in una serata all’insegna della musica e del divertimento.

La Bella della musica italiana si aggiunge così a un parterre di ospiti già molto ricco e si prepara a un esibizione speciale insieme alla coppia formata da Fausto Leali e Gigliola Cinquetti . I tre, in Liguria in veste di “vecchie glorie”, canteranno a turno i propri grandi successi. Per Marcella è prevista un’esibizione sulle note di “Senza un briciolo di testa” e la sua più celebre “Montagne verdi”.

approfondimento

Quella di Marcella Bella è una carriera musicale che inizia da giovanissima quando, all’esordio degli anni ’60 vinse le selezioni per il “Festival degli sconosciuti” di Ariccia. Sarà però l’incontro nel 1968, con Ivo Callegari (produttore di Caterina Caselli) a far decollare ufficialmente la sua carriera. Marcella firma infatti il suo primo contratto discografico da cui nascerà il lavoro “Tu non hai la più pallida idea dell’amore”. Da quel momento ad oggi, la Bella ha inciso più di 68 album e partecipato per ben 9 volte al Festival di Sanremo, senza però aggiudicarsi mai l’ambito trofeo.

Con una personalità frizzante e una grinta fuori dal comune, l’artista è stata anche coach nel talent musicale “Ora o mai più” (per le edizioni 2018 e 2019), andato in onda su Rai 1 e condotto dallo stesso Amadeus che l’ha fortemente voluta per questa sera all’Ariston.

Sposata dal 1989 con Mario Merello, l’artista è madre di tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.