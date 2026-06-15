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Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto allo stadio Olimpico di Roma

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto di Roma, Eros Ramazzotti chiuderà la serie di appuntamenti negli stadi italiani con gli spettacoli in programma nelle città di Messina, Bari e Torino. Inoltre, nel maggio del prossimo anno il cantautore sarà protagonista di quattro appuntamenti nei palazzetti italiani

Il 16 giugno Eros Ramazzotti sarà in concerto allo stadio Olimpico. In seguito, il cantautore porterà la sua musica nelle città di Messina, Bari e Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto in programma a Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

eros ramazzotti a roma, la possibile scaletta

Dopo il concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, martedì 16 giugno il cantautore salirà sul palco dello stadio Olimpico. Attese decine di migliaia di spettatori. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani iconici: da Un’emozione per sempre a Più bella cosa passando per Fuoco nel fuoco. Tra i suoi album più acclamati ricordiamo Cuori agitati, In certi momenti, In ogni senso, Dove c’è musica, Stilelibero e Calma apparente.

 

Queste le canzoni eseguite al concerto di martedì 9 giugno allo stadio San Siro di Milano:

 

1. Taxi Story

2. Un’emozione per sempre

3. Un cuore con le ali

4. I belong to you

5. Stella gemella

6. L’Aurora

7. Adesso tu

8. Una storia importante

9. Quanto amore sei con Giorgia

10. Cantico

11. Più che puoi

12. Dove c’è musica

13. La luce buona delle stelle

14. Il mio giorno preferito

15. Come nei film con Max Pezzali

16. Se bastasse

17. Musica è

18. Un’altra te

19. Buona stella con Elisa

20. Terra promessa

21. Fuoco nel fuoco

22. Cose della vita

23. Un attimo di pace

24. Più bella cosa

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Dopo il concerto allo stadio Olimpico di Roma, Eros Ramazzotti concluderà la serie di appuntamenti live negli stadi italiani con gli show in programma allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari e infine all'Allianz Stadium di Torino. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 20 Giugno 2026 - Messina, Stadio Franco Scoglio
  • 23 Giugno 2026 - Bari, Stadio San Nicola
  • 27 Giugno 2026 - Torino, Allianz Stadium

Nei prossimi mesi Eros Ramazzotti continuerà a portare la sua musica in giro per il mondo: da Toronto a Vienna passando per New York, Miami, Lima, Amsterdam, Barcellona e Praga. Inoltre, nel maggio del 2027 l’artista sarà in concerto nei palazzetti di Milano, Bologna, Firenze e infine Torino. Ecco gli show in programma:    

  • 7 Maggio 2027 - Milano, Unipol Dome
  • 11 Maggio 2027 - Bologna, Unipol Arena
  • 13 Maggio 2027 - Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 15 Maggio 2027 - Torino - Inalpi Arena

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