Gli attori del secondo capitolo dello show parlano di come la star americana ha reagito - facendo scoppiare a ridere tutti quanto - dopo la notizia del rinnovo della serie per una seconda stagione

Le conseguenze della scomparsa di Nick si riflettono soprattutto sulla vita di Anne, sua ex moglie, chiamata a confrontarsi non soltanto con il lutto, ma anche con una situazione inaspettata: la presenza di una giovane donna incinta lasciata da Nick, che necessita di sostegno. Nel frattempo, la seconda stagione della serie, arrivata di recente su Netflix, ha trovato una soluzione narrativa per mantenere vivo il personaggio, riportandolo sullo schermo attraverso alcuni flashback. Proprio in occasione dell’annuncio del rinnovo per un nuovo ciclo di episodi, Steve Carell ha reagito in maniera memorabile, suscitando l’ilarità dei colleghi.

Nonostante il destino del suo personaggio nella prima stagione, Steve Carell continua a essere una presenza significativa nell’universo narrativo di The Four Seasons. L’attore ha avuto un ruolo determinante nel debutto della serie, ma la storia ha preso una direzione drastica con la morte di Nick, evento che ha modificato profondamente gli equilibri del gruppo di amici protagonista.

Una battuta che prendeva di mira il destino del suo personaggio e che ha immediatamente attirato l’attenzione del gruppo. Poco dopo, Tina Fey ha deciso di creare una nuova chat WhatsApp. La prima era nata durante le riprese esterne realizzate a Porto Rico per la prima stagione, mentre la seconda è stata aperta dopo il rinnovo della serie. Come ha raccontato Kenney-Silver, Tina Fey avrebbe scherzato dicendo: “Ha detto: 'Credo che dovremmo farne uno nuovo senza Steve, così non si sentirà così male per essersi perso il divertimento'”.

A raccontare l’episodio è stata Kerri Kenney-Silver, interprete di Anne, durante un’intervista a People. L’attrice ha spiegato che, inizialmente, la conversazione era stata invasa da manifestazioni di entusiasmo: “Quando abbiamo ricevuto la conferma per la seconda stagione, all'inizio c'erano solo emoji di entusiasmo, coriandoli, urrà, un sacco di capriole. E poi Steve ha scritto a caratteri cubitali: ‘Sono morto’”.

Dopo la conferma ufficiale della seconda stagione da parte di Netflix, il cast ha iniziato a celebrare la notizia all’interno della chat di gruppo su WhatsApp. Tuttavia, Steve Carell ha scelto un approccio decisamente diverso rispetto agli altri membri della squadra.

Anche il rapporto tra Ginny e Anne attraversa momenti estremamente delicati. Le tensioni tra le due donne sono forti e spesso esplosive, ma col passare del tempo si sviluppa una forma di reciproca dipendenza emotiva. Ginny sente di aver bisogno di Anne perché teme di non essere all’altezza del ruolo di madre, mentre Anne trova in Ginny e nel bambino un modo per contrastare la solitudine e riscoprire il proprio valore personale, sentendosi utile e capace.

Jack non riesce ad accettare la perdita di un amico così importante, mentre Ginny affronta una situazione particolarmente complessa: aspetta un bambino che non avrà mai l’opportunità di conoscere il proprio padre e, contemporaneamente, deve fare i conti con difficoltà economiche.

Il lungo flashback che ha riportato Steve Carell sul set

La seconda stagione dedica in particolare gli episodi ambientati in Autunno alla figura di Nick. Attraverso un ampio flashback, la serie riporta Steve Carell accanto ai suoi compagni di cast Will Forte, Tina Fey, Colman Domingo, Erika Henningsen, Kerri Kenney-Silver e Marco Calvani.

La sequenza permette agli spettatori di scoprire ciò che era accaduto durante il Ringraziamento nel pieno della pandemia, offrendo così una nuova prospettiva sul personaggio e sul gruppo.

Per Kerri Kenney-Silver, ritrovare Steve Carell sul set è stato un momento particolarmente significativo. L’attrice ha descritto quell’esperienza con entusiasmo, affermando: “Per me è stato come il giorno del furgoncino dei gelati, capisci? Non vedevo l'ora che tornasse perché così ci sentiamo completi quando siamo tutti insieme. Voglio dire, siamo ancora tutti insieme fuori dallo schermo, nel senso che siamo ancora questo gruppo, esistiamo ancora in un mondo fatto di messaggi. Ci sentiamo continuamente, ci vedremo stasera e cose così. Quindi Steve Carell è ancora vivo e vegeto. Ma non averlo lì in quella casa sarebbe stato davvero difficile, credo”.

L’emozione di Will Forte davanti all’episodio

Anche Will Forte ha parlato dell’esperienza legata al ritorno temporaneo di Steve Carell nella serie. L’attore ha definito la sua presenza sul set come “pura gioia”, sottolineando però che il vero impatto emotivo del flashback è arrivato soltanto durante la visione dell’episodio completato.

Secondo Forte, il fatto che Steve Carell continui a essere parte integrante della vita del gruppo anche fuori dal set rende meno immediata la percezione della sua assenza nella storia. Proprio per questo motivo, l’efficacia narrativa dell’episodio lo ha colpito profondamente.

“È stato solo dopo aver visto l'episodio che ho provato davvero quell'emozione, perché lui si sente ancora presente nelle nostre vite, sì, è ancora qui. Ma il modo in cui hanno introdotto quell’episodio, quel flashback, è fatto così bene e ti fa pensare: ‘Aspetta, cosa diavolo sta succedendo qui?’. Poi, proprio alla fine dell'episodio successivo, dopo aver visto il flashback e ritrovarsi di nuovo da soli in casa, oh, è stato devastante”.

Le parole dell’attore evidenziano quanto il personaggio di Nick continui a rappresentare un elemento centrale della serie. Pur essendo uscito di scena, la sua presenza resta infatti determinante sia nelle dinamiche narrative sia nel legame umano che unisce il cast di The Four Seasons.