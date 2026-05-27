The Four Seasons, esce la seconda stagione: dov’eravamo rimasti

Il 28 maggio arrivano su Netflix otto nuovi episodi della serie dramedy con Tina Fey (che è anche co-creatrice), Colman Domingo e Will Forte. Esce dal cast Steve Carell, ma al gruppo di amici che si ritrova quattro volte l’anno per viaggiare si aggiunge il personaggio interpretato da Steven Pasquale. E stavolta non manca una vacanza in Italia

Torna il 28 maggio su Netflix, con una seconda stagione da otto episodi, The Four Seasons, dramedy creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ricominciano le gioie e i dolori del gruppo di amici ispirato a quello dell’omonimo film del 1981, scritto e diretto da Alan Alda: ecco dov’eravamo rimasti e cosa sappiamo nel nuovo capitolo della serie.

The Four Seasons narra le vicende di sei amici di vecchia data che vanno in vacanza insieme ogni stagione, quattro volte l’anno. Le tre coppie sono Kate e Jack (Tina Fey e Will Forte), Nick e Anne (Steve Carell e Kerri Kenney-Silver) e Danny e Claude (Colman Domingo e Marco Calvani, attore italiano originario di Prato). Nella prima stagione però si scopre che Nick e Anne stanno per lasciarsi, e la tensione cresce quando lui decide di portare la sua nuova giovane fidanzata, Ginny (Erika Henningsen), nei viaggi successivi.

Nel penultimo episodio della prima stagione, Nick muore in un incidente d’auto durante una gita in montagna con Ginny e i suoi amici. Nell’ultima puntata il gruppo si riunisce nella casa sul lago di Anne e Nick per organizzare il funerale. Ginny viene esclusa, ma Jack le suggerisce di parlare durante la cerimonia, nonostante gli altri non siano d’accordo. Quando Jack non riesce a negoziare un pacchetto funebre economico, Kate prende il controllo ma il risultato è una cerimonia deludente in cui l'urna ha la forma di una scarpa con il tacco alto. Kate è costretta a dire a Ginny che non parlerà, ma i sentimenti contrastanti di Anne nei confronti di Nick le impediscono di pronunciare l'elogio funebre. In seguito, Ginny affronta il gruppo e se ne va infuriata. Commossa dalle foto gioiose della ragazza con Nick, Anne la trova e si scusa, assicurandole che l’ex marito era davvero felice con lei. Decisa a lavorare sul loro matrimonio, Kate dichiara che Jack è la sua anima gemella. Infine, mentre decide di organizzare un viaggio in onore di Nick, il gruppo brinda alla sua memoria e Anne annuncia che Ginny è incinta.

La storia riparte senza Nick, e la formazione del gruppo è decisamente mutata: ci sono due coppie sposate - Kate e Jack, Danny e Claude -, e due donne single, Ginny - alle prese con la gravidanza - e Anne. La seconda stagione quindi ricomincia dalla ricerca di un nuovo equilibrio fra i protagonisti, che affrontano a modo proprio il lutto e nuove crisi. E naturalmente altri viaggi, fra cui uno in Italia con le scene girate nel dicembre 2025 fra Trento, i dintorni della città, gli immancabili Mercatini di Natale e l’area di Civezzano.

Il cast

Nel cast della seconda stagione di The Four Seasons tornano Tina Fey e Will Forte nei panni di Jack e Kate, così come Colman Domingo e Marco Calvani in quelli di Danny e Claude, Kerri Kenney-Silver nel ruolo di Anne ed Erika Henningsen che interpreta Ginny. New entry è Steven Pasquale (American Son, Rescue Me, American Crime Story: The People v. OJ Simpson e The Good Wife), che presta il volto al personaggio di Mark Brett, un nuovo amico che si unisce al gruppo sulla costa del New Jersey durante le vacanze estive.

L’assenza di Steve Carell e le chat di gruppo

Parlando dell’assenza di Steve Carell alla première di Los Angeles della seconda stagione, Will Forte ha detto a The Hollywood Reporter: "Ci siamo affiatati molto velocemente la scorsa stagione, quindi la scomparsa di una parte così importante di questo puzzle ci ha fatto reagire più o meno allo stesso modo dei nostri personaggi nella serie. È una perdita enorme". "Abbiamo la nostra chat di gruppo originale [con Carell] e siamo passati a una chat di gruppo più ristretta, ma a volte torniamo a quella originale" per mantenere la comunicazione della prima stagione, ha raccontato poi Tina Fey, aggiungendo: "Ci è mancato molto Steve".