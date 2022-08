Ryan Reynolds, iniziati gli allenamenti per Deadpool 3

Ryan Reynolds ( FOTO ) ha iniziato la preparazione per indossare nuovamente i panni di Deadpool. Nelle scorse ore il personal trainer Don Saladino ha comunicato la notizia condividendo due foto sul profilo Instagram che conta oltre 340.000 follower .

deadpool, il post su instagram

approfondimento

Ryan Reynolds compie 45 anni: i suoi ultimi film. FOTO

Cresce sempre di più la curiosità per il nuovo film del franchise di Deadpool. Poco fa Don Saladino ha pubblicato alcuni scatti in compagnia di Ryan Rodney Reynolds, questo il nome all’anagrafe, comunicando l’avvio degli allenamenti in quella che sembrerebbe essere una palestra all’interno di un’abitazione.