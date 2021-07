Deadpool è ufficialmente nel MCU: il video con Ryan Reynolds

Da un personaggio come Deadpool non potevamo di certo attenderci un annuncio ufficiale canonico. Il folle mercenario, interpretato da Ryan Reynolds , ha per la prima volta interagito con un personaggio del MCU (difficile conteggiare il confronto con Wolverine, considerato il semplice gioco di montaggio).

L’elemento a sorpresa è dato dalla compagnia scelta per questo video reaction. Sul divano c’è anche Korg , personaggio esilarante conosciuto in “Thor: Ragnarok”, tornato poi anche in seguito nella saga degli Avengers.

Il tutto è avvenuto sul canale YouTube ufficiale di Ryan Reynolds, che ha deciso di proporre ai propri fan un nuovo video reaction. Con indosso il costume di Deadpool, si è seduto comodamente su un divano per parlare del trailer di “ Free Guy ”. Atteso per il 2020, questo film è stato rinviato a causa della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) e farà il proprio esordio l’ 11 agosto 2021 . Una pellicola che vede lo stesso Reynolds protagonista.

Le parole di Kevin Feige

Kevin Feige aveva confermato la realizzazione di “Deadpool 3”. Qualcosa di non scontato, considerando quanto questo titolo differisca dagli altri prodotti dai Marvel Studios. Prima dell’acquisizione da parte di Disney, il lavoro di Ryan Reynolds era riuscito a divenire uno dei marchi supereroistici di maggior successo della Fox.

Ottima la scelta di un film vietato ai minori, che ha consentito ad attori e sceneggiatori di liberarsi da un peso, potendo realmente proporre la follia di questo personaggio. Le due pellicole, del 2016 e 2018, hanno di fatto riscritto un genere e Kevin Feige non ha intenzione di porre alcun ostacolo al progetto. Il terzo film si farà e sarà ancora vietato ai minori. Le riprese, però, non inizieranno prima del 2022.

È facile pensare come il film possa giungere in sala nel 2023 e non è da escludere un faccia a faccia con personaggi più noti del MCU. Le sue avventure, apprezzate nei primi due capitoli, rientrano nel canone e nella Fase 4 potrebbe finalmente esserci un incontro/scontro tra le parti, magari introducendo anche qualche X-Men della vecchia scuola.

Free Guy, trama e cast

“Free Guy” è una commedia d’azione con protagonista Ryan Reynolds. Questi sarà affiancato dal seguente cast:

Jodie Comer

Joe Keery

Lil Rei Howey

Utkarsh Ambudkar

Taika Waititi

Al centro della scena vi è un impiegato qualunque, uno sportellista bancario. La sua vita scorre lenta, come al solito, priva di emozioni. Tutto però sta per cambiare. Gli eventi lo porteranno a comprendere d’essere un NPC. Con questa sigla si fa riferimento a un personaggio non giocabile, posto all’interno di videogiochi. In questo caso il suo è un titolo open world, con vasti spazi da esplorare e il titolo è Free City.

Al suo fianco vi è l’avatar di un umano, una programmatrice che ha sviluppato il gioco nella vita reale, interpretata da Jodie Comer. Le è stata però sottratta la proprietà intellettuale di Free City. La donna è intenzionata a salvare l’NPC e, al tempo stesso, il mondo. A tramare nell’ombra, però, vi è un altro programmatore, interpretato da Joe Keery.