Hugh Jackman: "Il ringhio di Wolverine ha danneggiato la mia voce"

Ruolo usurante per Hugh Jackman quello di Wolverine: l’attore ha affermato di aver subito problemi alla voce Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Hugh Jackman, per i cultori del genere, è ormai identificato con Wolverine. Tuttavia, dietro un successo planetario come questo, si nascondono spesso storie spiacevoli e poco note, come quella che, invece, l’attore ha voluto rendere pubblica e che riguarda la sua voce. Tanti pensano che gran parte di quanto visto in film come quelli che vedono protagonisti i supereroi o i personaggi fantastici sia frutto degli effetti speciali. Tuttavia, Hugh Jackman ha rivelato che l’urlo di Wolverine, diventato iconico e identificativo del personaggio, ha causato danni alla sua voce.

L’incidente sul set per Hugh Jackman vedi anche Bullet Train, in prima tv su Sky il film con Brad Pitt È indubbio che questo ruolo abbia regalato a Hugh Jackman grandissime soddisfazioni, ma, a fronte di questo, ha anche tolto tanto all’attore, considerando che gran parte del suo lavoro si basa sulla voce. Il racconto è stato regalato al programma BBC’s Front Row, dove l’interprete del mutante Marvel ha reso nota la sua disavventura: “Il mio falsetto non è più forte come un tempo e penso proprio che sia colpa di tutto quel ringhiare e urlare. Il mio insegnante di canto alla scuola di teatro sarebbe rimasto inorridito per alcune cose che ho fatto nel ruolo di Wolverine. A scuola abbiamo imparato una tecnica per urlare senza rovinare la voce. Ma interpretando Wolverine ho urlato in un modo tale che penso abbia danneggiato la mia voce”.

I danni riportati da Hugh Jackman leggi anche Steven Spielberg apre a un nuovo film horror per il futuro Ancora non è chiaro se la voce di Hugh Jackman abbia subito danni permanenti o se si sia trattato di qualcosa di transitorio. Intanto l’attore sta lavorando sulla sua voce nel tentativo di recuperare quanto rovinato. “Ci sto lavorando. Sto lavorando con un insegnante di canto e cerco di non farmi male. Mi impegno sia dal punto fisico che nella preparazione della voce per ogni ruolo”, ha spiegato Jackman, che sarà a breve di nuovo protagonista in un nuovo episodio della saga con Deadpool 3. Insieme a lui ritroveremo anche Ryan Reynolds nel ruolo di Deadpool, mentre in regia troveremo Shawn Levy. Hugh Jackman non è l’unico attore che nel tempo ha segnalato problemi di questo tipo, proprio in conseguenza all’usura della voce.