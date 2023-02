Bullet Train, in prima tv su Sky il film con Brad Pitt

Arriva in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Brad Pitt Mania), in streaming su NOW e disponibile on demand, l’avvincente action-comedy. Nel cast, oltre a Pitt, anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Sandra Bullock. E sino a Venerdì 3 marzo continua continua Sky Cinema Collection – Brad Pitt Mania, con una programmazione dedicata al grande divo di Hollywood Condividi

Arriva in prima tv l’avvincente action-comedy BULLET TRAIN, con protagonista l’attore premio Oscar® Brad Pitt, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Brad Pitt Mania), in streaming su NOW e disponibile on demand. Diretto da David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious - Hobbs & Shaw) e tratto dal romanzo di Kōtarō Isaka I sette killer dello Shinkansen. Bullet train, vede nel cast, assieme a Brad Pitt, anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Sandra Bullock.

Bullet Train, la trama del film approfondimento Bullet Train, la clip esclusiva del film con Brad Pitt. VIDEO In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro in pace dopo che un incarico di troppo è andato storto. Tuttavia, il destino potrebbe avere altri piani, quando l’ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali da tutto il mondo, tutti con obiettivi legati tra loro e in conflitto, sul treno più veloce del mondo… e deve ancora capire come fare a scendere. Dal regista di Deadpool 2, David Letich, il capolinea è solo l’inizio di un emozionante viaggio senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Arriva Sky Cinema Collection – Brad Pitt Mania approfondimento Berlino, Brad Pitt in gonna sul red carpet del film Bullet Train. FOTO E, in occasione della prima visione del film BULLET TRAIN, sino a venerdì 3 marzo continua Sky Cinema Collection – Brad Pitt Mania, con una programmazione dedicata al grande divo di Hollywood. Tanti i titoli previsti: l’intrattenimento è assicurato con la rilettura di Quentin Tarantino della Seconda guerra mondiale di BASTARDI SENZA GLORIA con Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l’Oscar®, e la commedia dei fratelli Coen BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA con George Clooney. Non mancheranno poi pellicole struggenti come il film su amore e morte VI PRESENTO JOE BLACK, con Anthony Hopkins, e il film di David Fincher vincitore di tre Oscar® IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON con Cate Blanchett. Infine, sono da non perdere la storia del celebre e amato bandito del West L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD con Casey Affleck; il dramma giudiziario di Barry Levinson SLEEPERS, con Robert De Niro e Dustin Hoffman; il kolossal ispirato al poema omerico TROY, con Eric Bana e Orlando Bloom; il coinvolgente biopic sul baseball L’ARTE DI VINCERE con Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman; e l’avvincente film bellico FURY con Shia LaBeouf.