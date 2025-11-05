Focus Features ha diffuso il secondo trailer ufficiale del film drammatico e musicale Song Sung Blue, che arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre. La pellicola con protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson arriverà prossimamente al cinema in Italia col titolo Song Sung Blue - Una melodia d'amore.

Sarà un Natale romantico, all'insegna della musica e dei costumi di scena scintillanti sotto le luci del palcoscenico, quello del pubblico statunitense che sceglierà tra le opzioni della sala cinematografica il nuovo film di Craig Brewer, già regista de Il principe cerca figlio e del remake di Footlose del 2011, Song Sung Blue, pellicola musicale con sfumature romantiche e drammatiche che porta il titolo di un brano di Neil Diamond e che in Italia arriverà presto, distribuito da Universal Pictures - la data, nel 2026, è ancora da confermare - col titolo Song Sung Blue - Una melodia d'amore.

Il film, che è ispirato a una storia vera, è un viaggio nella discografia di Neil Diamond attraverso le vicende di un due di musicisti e cantanti che si innamorano e sperimentano la bellezza dei propri sogni.

La trama ispirata a una storia vera

Mike e Claire Sardina, tra gli anni Ottanta e Novanta si esibirono col nome di Lightning & Thunder dal vivo come tribute band di Neil Diamond, arrivando anche ad aprire lo show dei Pearl Jam a Milwaukee, dimostrando al mondo ma principalmente a loro stessi che con l'amore, la dedizione e la musica, è possibile guarire le proprie ferite, nonostante la crudeltà della vita.

Mike, un reduce del Vietnam con una storia di dipendenza alle spalle, incontra Claire, parrucchiera col sogno di brillare della luce delle stelle della musica.

Insieme sul palco scoprono di essere esplosivi e lo sono anche lontano dai riflettori. Claire ha un brutto incidente nel cortile di casa e Mike le sta accanto. La loro storia di amore e successo arrivato in età adulta è la testimonianza che la forza dei sogni non si sottomette alle leggi del tempo.

Le performance emozionanti di Kate Hudson e Hugh Jackman

Hugh Jackman e Kate Hudson emozionano e fanno sognare nei panni di Mike a Claire.

Il secondo trailer ufficiale, diffuso a un mese dal primo, mostra i momenti salienti della loro storia, lasciando intatta la curiosità di vederli in azione.

Se Jackman è un nome di spicco nel panorama dei musical dei teatri più prestigiosi del mondo, Hudson, al microfono, si rivela una compagna entusiasta.

I due attori, che hanno partecipato alla première di Los Angeles nell'ambito dell'AFI Fest, hanno ricevuto i commenti positivi da parte di Neil Diamond che ha collaborato con la produzione.