Beverly Hills - 90210 torna in HD, dove vedere tutte le stagioni

Per la prima volta dal 2001, Beverly Hills, 90210 torna in un’imperdibile versione rimasterizzata in HD e in formato 16:9, con tutte le stagioni disponibili dal 3 aprile su Sky e NOW. Dal 9 aprile, inoltre, appuntamento ogni giovedì alle 20:30 su Sky Serie con tre episodi a settimana, nella storica collocazione degli anni ’90

Prima di tutti i teen drama contemporanei c’era lei: Beverly Hills - 90210, l’iconica serie in dieci stagioni, che ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, che in breve tempo si è affermata come fenomeno globale. Creata da Darren Star, è diventata un autentico cult generazionale, capace di marchiare in maniera indelebile l’immaginario televisivo degli anni ’90 e non solo. La serie che ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry arriverà con tutte le sue dieci stagioni dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW: per la prima volta dal 2001 in Italia, l’intero cofanetto on demand, in alta definizione e nel formato 16:9. Dalla stessa data, la serie partirà su Sky Collection in modalità maratona. Inoltre, dal 9 aprile andrà tutti i giovedì alle 20:30 su Sky Serie (con tre episodi a settimana): la stessa collocazione che la serie aveva negli anni ’90 sulla tv generalista.

SINOSSI

Ambientata nell’esclusiva comunità di Beverly Hills, in California, la serie segue le vicende personali e sociali di un gruppo di adolescenti alle prese con amicizia, amore, ambizione e conflitti generazionali. Al centro della storia ci sono i gemelli sedicenni Brandon e Brenda Walsh, che si trasferiscono con la loro famiglia dal Minnesota a Beverly Hills, trovandosi improvvisamente immersi in un mondo fatto di privilegi, abiti firmati e auto di lusso.

Alla West Beverly Hills High, Brandon e Brenda scoprono che la posta in gioco è molto più alta: le aspettative crescono, la pressione sociale si fa più intensa e le dinamiche relazionali diventano più complesse. In un ambiente radicalmente diverso da quello di provenienza, i due ragazzi sono chiamati a ridefinire identità e valori, confrontandosi con tematiche come dipendenze, sessualità, discriminazione e responsabilità adulta.

CREDITS

Creata da Darren Star, la serie ha per produttori esecutivi lo stesso Star insieme ad Aaron Spelling, E. Duke Vincent, Charles Rosin, Steve Wasserman, Jessica Klein, Paul Waigner, Laurie McCarthy, John Eisendrath, Doug Steinberg, Michael Braverman, Brian Austin Green, Ian Ziering. Beverly Hills 90210 è prodotta da Torand Productions e distribuita da Paramount Global Content Distribution. Accanto ai protagonisti - Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Luke Perry, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling - figurano nel cast anche James Eckhouse, Carol Potter e Douglas Emerson.

Beverly Hills - 90210 Dal 3 aprile l’intero cofanetto on demand su Sky e in streaming su NOW (e su Sky Collection in modalità maratona). E dal 9 aprile tutti i giovedì alle 20:30 su Sky Serie con 3 episodi a settimana nella stessa collocazione degli anni ‘90