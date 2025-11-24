Beverly Hills 90210, Brian Austin Green ritrova Tiffani Thiessen

90210, Brian Austin Green ritrova Tiffany Thiessen 30 anni dopo la fine della relazioneSerie TV
Ex fidanzati, ed ex co-protagonisti di Beverly Hills, 90210, i due attori hanno partecipato a un evento privato organizzato da Sandals Resorts, a sostegno dell'omonima fondazione che mira a finanziare iniziative "di impatto e significative nei settori chiave dell'istruzione, della comunità e dell'ambiente ai Caraibi"
Brian Austin Green e Tiffani Thiessen hanno avuto una reunion a sorpresa, trent'anni dopo la fine della loro relazione.
La reunion
Ex fidanzati, ed ex co-protagonisti di Beverly Hills, 90210 (FOTO), Brian Austin Green e Tiffani Thiessen hanno partecipato a un evento privato organizzato da Sandals Resorts, a sostegno dell'omonima fondazione che mira a finanziare iniziative "di impatto e significative nei settori chiave dell'istruzione, della comunità e dell'ambiente ai Caraibi". I due attori hanno posato per una serie di foto insieme, segnando la prima reunion pubblica dalla fine della loro relazione sentimentale nel 1995.
I due, negli anni Novanta, hanno tenuto banco sui tabloid. Fidanzatisi nel 1992, per tre anni sono stati tra le coppie più cool e più amate. Lo scorso aprile, durante un episodio del suo podcast Oldish, Green ha raccontato d'aver contattato Thiessen quando lei interpretava il ruolo di Kelly Kapowski in Bayside School. "Ho pensato di non avere alcuna possibilità", ha confessato, spiegando di essere rimasto sorpreso quando l'attrice ha ricambiato il suo interesse. "Mi è sembrata la cosa più bella del mondo: non mi ero mai esposto con nessuna come con lei".
Perché Brian Austin Green e Tiffani Thiessen si sono lasciati?
In Beverly Hills, 90210 Brian Austin Green interpretava David Silver. Tiffani Thiessen si è unita al cast nella quinta stagione, dopo l'uscita di scena di Shannen Doherty. "Non avevo idea che avrebbe sostituito Shannen, e che il suo personaggio sarebbe stato tanto importante". Per lui, vivere quella relazione sul set è stato molto complesso. Lavoravano per la stessa serie tv, ma con persone diverse. Avevano il camerino nello stesso corridoio, ma i loro orari non combaciavano. Così, Green ha cominciato ad avvertire la presenza della fidanzata come un'invasione del suo spazio, di quella che per lui era a tutti gli effetti famiglia. "Non c'era assolutamente un briciolo di maturità nel modo in cui mi comportavo", ha ricordato, imputando a quel suo comportamento la fine della loro relazione. Thiessen, tuttavia, non gli ha mai portato rancore: "Eravamo giovani e stupidi. Voglio dire, la nostra separazione è stata piuttosto amichevole. È stato facile, davvero. Lui è andato avanti. Io sono andata avanti e abbiamo continuato a lavorare insieme", ha dichiarato a US Weekly lo scorso maggio.
Sia Thiessen che Green hanno voltato pagina dopo la loro storia d'amore. Thiessen è felicemente sposata con Brady Smith dal 2005, ed è mamma di due bambini (Holt e Harper). Green ha frequentato un'altra co-protagonista di 90210, Vanessa Marcil, dalla fine degli anni Novanta al 2003. I due hanno avuto un figlio, Kassius, nel 2002, prima di separarsi l'anno successivo. Ha poi sposato Megan Fox, con la quale ha tre figli – Noah, Bodhi e Journey – prima di separarsi definitivamente da lei 2020. Oggi l'attore è fidanzato con l'ex professionista di Dancing With the Stars Sharna Burgess, mamma di suo figlio Zane.
