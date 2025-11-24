Beverly Hills 90210, Brian Austin Green ritrova Tiffani Thiessen

I due, negli anni Novanta, hanno tenuto banco sui tabloid. Fidanzatisi nel 1992, per tre anni sono stati tra le coppie più cool e più amate. Lo scorso aprile, durante un episodio del suo podcast Oldish, Green ha raccontato d'aver contattato Thiessen quando lei interpretava il ruolo di Kelly Kapowski in Bayside School. " Ho pensato di non avere alcuna possibilità ", ha confessato, spiegando di essere rimasto sorpreso quando l'attrice ha ricambiato il suo interesse. "Mi è sembrata la cosa più bella del mondo: non mi ero mai esposto con nessuna come con lei".

Ex fidanzati, ed ex co-protagonisti di Beverly Hills, 90210 (FOTO), Brian Austin Green e Tiffani Thiessen hanno partecipato a un evento privato organizzato da Sandals Resorts , a sostegno dell'omonima fondazione che mira a finanziare iniziative "di impatto e significative nei settori chiave dell'istruzione, della comunità e dell'ambiente ai Caraibi". I due attori hanno posato per una serie di foto insieme, segnando la prima reunion pubblica dalla fine della loro relazione sentimentale nel 1995.

Perché Brian Austin Green e Tiffani Thiessen si sono lasciati?

In Beverly Hills, 90210 Brian Austin Green interpretava David Silver. Tiffani Thiessen si è unita al cast nella quinta stagione, dopo l'uscita di scena di Shannen Doherty. "Non avevo idea che avrebbe sostituito Shannen, e che il suo personaggio sarebbe stato tanto importante". Per lui, vivere quella relazione sul set è stato molto complesso. Lavoravano per la stessa serie tv, ma con persone diverse. Avevano il camerino nello stesso corridoio, ma i loro orari non combaciavano. Così, Green ha cominciato ad avvertire la presenza della fidanzata come un'invasione del suo spazio, di quella che per lui era a tutti gli effetti famiglia. "Non c'era assolutamente un briciolo di maturità nel modo in cui mi comportavo", ha ricordato, imputando a quel suo comportamento la fine della loro relazione. Thiessen, tuttavia, non gli ha mai portato rancore: "Eravamo giovani e stupidi. Voglio dire, la nostra separazione è stata piuttosto amichevole. È stato facile, davvero. Lui è andato avanti. Io sono andata avanti e abbiamo continuato a lavorare insieme", ha dichiarato a US Weekly lo scorso maggio.

Sia Thiessen che Green hanno voltato pagina dopo la loro storia d'amore. Thiessen è felicemente sposata con Brady Smith dal 2005, ed è mamma di due bambini (Holt e Harper). Green ha frequentato un'altra co-protagonista di 90210, Vanessa Marcil, dalla fine degli anni Novanta al 2003. I due hanno avuto un figlio, Kassius, nel 2002, prima di separarsi l'anno successivo. Ha poi sposato Megan Fox, con la quale ha tre figli – Noah, Bodhi e Journey – prima di separarsi definitivamente da lei 2020. Oggi l'attore è fidanzato con l'ex professionista di Dancing With the Stars Sharna Burgess, mamma di suo figlio Zane.