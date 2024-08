Shannen Doherty, la mamma continuerà il suo ultimo podcast

Per l'attrice, "Let Be Clear" era un'ancora di salvezza. Ma anche un modo per raccontarsi nel profondo. Mamma Rosa ha deciso di accogliere la sua richiesta, prendendo in mano il timone del podcast

Shannen Doherty è scomparsa lo scorso 14 luglio, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Tuttavia, il suo podcast di successo Let’s Be Clear proseguirà, grazie al lavoro della madre.

Rosa Doherty è la nuova conduttrice di Let’s Be Clear

In un nuovo episodio del podcast Let's Be Clear, la madre di Shannen Doherty si è presentata agli ascoltatori come la nuova conduttrice dello show. "Voglio ringraziare tutti voi per il sostegno e per l’amore che avete dato nel corso degli anni a Shannen, e che state dando ora alla sua famiglia", ha detto Rosa Doherty. "Lo apprezziamo così tanto e apprezziamo tutti voi per tutti gli anni in cui l'avete seguita e amata".

Rosa, che in precedenza era stata ospite di diversi episodi del podcast, ha spiegato perché Let's Be Clear era importante per sua figlia, morta a causa di un cancro al seno. "Questo podcast ha significato molto per Shannen perché le ha permesso di raccontare la sua storia e la sua verità", ha detto Doherty. "Nel corso degli anni ci sono state così tante storie, falsità e cose mescolate che alla fine ha deciso di mostrare com'era realmente la sua vita".

Il podcast dunque proseguirà, come da richiesta dell'attrice. "Farò del mio meglio per provare a continuarlo per lei, perché è quello di cui abbiamo discusso: Shannen voleva che lo facessi", ha spiegato Doherty. "Certo, non sono lei. Non potrei mai essere lei. Non parlo bene come lei, ma sono qui per tutti voi, e spero che siate tutti qui per me". Non sarà dunque facile, per Rosa, condurre il podcast senza l'amata figlia al suo fianco. "Ma man mano che avanzerò lungo la strada, andrà meglio e starò bene", ha però promesso.