Lungo il messaggio pubblicato nelle IG Stories da Olivia Munn, attrice e modella che ha condiviso con lei l'esperienza del cancro: "Ho il cuore assolutamente spezzato per la morte di Shannen Doherty. Quando ho avuto la prima diagnosi di cancro al seno ho ricordato con che coraggio lei aveva lasciato che il mondo si unisse al suo viaggio. Siamo diventate subito amiche, una cosa che non potevo capire all'epoca perché vederla in Beverly Hills 90210 significava tutto per me a 10 anni". Il ricordo si conclude così: "Vola in alto, amica mia"