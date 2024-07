Addio a Shannen Doherty, la leggendaria Brenda di Beverly Hills

L'attrice, 53enne, era stata resa celebre dalla serie tv andata in onda all'inizio degli anni 90, per poi recitare anche in Streghe. Da anni era malata di cancro

È morta Shannen Doherty, attrice star di Beverly Hills 90210 e Streghe. A darne notizia è il magazine People. Da anni Doherty era malata di cancro e dava periodoci aggiornamenti sullo stato della sua malattia. Aveva 53 anni.

L'annuncio dell'addetta stampa "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty", ha dichiarato Leslie Sloane, addetta stampa dell'attrice, in esclusiva a People. "Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia". Sloane ha definito Doherty "devota figlia, sorella, zia e amica", raccontando che "era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede di rispettare la propria privacy in questo momento per poter piangere in pace".

La malattia L'attrice aveva ricevuto la diagnosi di un cancro al seno nel marzo del 2015 e pochi mesi dopo, nell'agosto dello stesso anno, ne aveva dato notizia. Il peggio sembrava superato nel 2017, ma una recidiva l'aveva costretta a un nuovo intervento nel 2018. Il 4 febbraio del 2020 un nuovo annuncio, col ritorno del cancro ormai al quarto stadio. Un anno fa era stata operata ancora una volta per delle metastasi al cervello. A gennaio del 2024 aveva raccontato le ultime evoluzione della malattia nel suo podcast 'Let's be clear': "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando". Nello stesso podcast aveva rivelato di voler essere cremata: "Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso". leggi anche Shannen Doherty vende casa: "Non voglio che se ne occupi mia madre"

L'esordio precoce e il successo da teenager

Shannen Doherty aveva esordito come attrice a soli 10 anni, nel 1981, con la serie I ragazzi di Padre Murphy, per poi ottenere dall'anno successivo il ruolo di Jenny Wilder nel popolare sceneggiato La casa nella prateria. Nello stesso anno era stata diretta sul suo primo set cinematografico da Ron Howard, in Night Shift - Turno di notte, e aveva avuto la prima esperienza da doppiatrice prestando la voce al personaggio di Teresa nel cartone animato di Don Bluth Brisby e il segreto di NIMH. Da lì la sua carriera era decollata, passando attraverso una lunga serie di apparizioni come guest star in grandi serie quali Magnum P.I. e 21 Jump Street, arrivando fino a Beverly Hills 90210, la serie che le diede la notorietà col ruolo di Brenda Walsh, interpretato dal 1990 al 1994, quando lasciò la serie. leggi anche Shannen Doherty: "Il cancro è arrivato alle ossa ma continuo a vivere"