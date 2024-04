L'attrice nel podcast Let's Be Clear: "In questo momento la mia priorità è mia madre. Lo so che sarà dura per lei se morirò prima"

Come riportato da PageSix , nell’ultimo episodio del suo podcast Let’s Be Clear, Shannen Doherty ha raccontato la battaglia contro il tumore parlando della vendita di alcuni beni per facilitare il futuro della madre. L’attrice: “In questo momento la mia priorità è mia madre. Lo so che sarà dura per lei se morirò prima di lei”.

shannen doherty: “costruisco ricordi con le persone che amo"

Shannen Doherty ha parlato della decisione di vendere una sua proprietà per aiutare sua madre e collezionare nuovi ricordi con le persone a lei più care: "Poiché sarà difficile per lei, voglio che altre cose siano più facili. Non voglio che si ritrovi con un sacco di cose da gestire. Non voglio che abbia quattro garage pieni di mobili".

Shannen Doherty ha proseguito: “Eravamo in Tennessee e stavo liberando uno dei miei posti. È stata davvero dura ed emozionante poiché in un certo senso mi sentivo come se stessi rinunciando al sogno di costruire questa casa, costruire una casa per me e una per mia madre e allargare il fienile”.