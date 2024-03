Shannen Doherthy difende Kate Middleton, costretta a rivelare malattia

L'attrice ha espresso ammirazione per la forza della principessa del Galles, che dopo innumerevoli illazioni sulle sue condizioni di salute, il 22 marzo ha annunciato in un video di avere un tumore. “Essere un personaggio pubblico non significa che una persona sia di proprietà del pubblico”, ha scritto su Instagram Doherty, che ha criticato i teorici del complotto

“Essere un personaggio pubblico non significa che una persona sia di proprietà del pubblico”. Shannen Doherty non ha apprezzato l’accanimento mediatico contro Kate Middleton, che il 22 marzo ha annunciato in un video di aver iniziato il ciclo di chemioterapia dopo la diagnosi di tumore seguita all’intervento chirurgico all’addome del mese di gennaio. Il tema ha toccato profondamente l’attrice delle serie tv Beverly Hills 90210 e Streghe. Lei stessa, infatti, aveva ricevuto una prima diagnosi di cancro al seno nel 2015, poi riapparso sotto forma di recidiva come tumore al quarto stadio, cioè metastatico. Nel gennaio 2023 Doherty aveva anche subito un intervento per rimuovere un tumore al cervello, mentre nel novembre dello stesso anno aveva annunciato alla rivista People che la malattia aveva raggiunto le ossa e l’aveva lasciata con una prospettiva di vita dai tre ai cinque anni. Su Instagram l’attrice ha quindi difeso il diritto alla riservatezza di Kate Middleton nella delicata fase della malattia e ha criticato i teorici del complotto, che negli ultimi mesi avevano elaborato fantasiose ipotesi sulle condizioni della principessa del Galles, da un possibile stato di coma ai presunti tradimenti del marito William. “Tutti abbiamo il diritto di affrontare la malattia o la vita in privato”, ha scritto.