Shannen Doherty, parla la madre: "Era la mia bellissima ragazza"

“ È la mia ragazza bellissima e il mio cuore ”. In esclusiva su People, Rosa Doherty , mamma di Shannen Doherty , ha ricordato per la prima volta la figlia, morta sabato 13 luglio all’età di 53 anni dopo un lungo percorso con il cancro . “La nostra famiglia vuole ringraziare tutto coloro che hanno mostrato affetto e supporto per la nostra Shannen durante la sua vita”, ha aggiunto. La malattia della figlia era iniziata nel 2015, quando l’attrice di Beverly Hills 90210 aveva condiviso per la prima volta la diagnosi di tumore al seno. Nel 2017 il cancro era entrato in remissione, ma nel 2020 si era ripresentato in una forma più aggressiva, un tumore metastatico al quarto stadio. Dopo anni di dolore e cure, Shannen non ce l’ha fatta.

MAMMA ROSA, UN ESEMPIO DI CORAGGIO E DETERMINAZIONE

Quando Shannen Doherty aveva solo otto anni, mamma Rosa aveva affrontato un aneurisma cerebrale, e l’attrice aveva imparato da lei a superare i momenti difficili. “Vengo da una donna determinata”, aveva raccontato. “Mi aveva impressionata quando ero una bambina: “Non arrenderti. Devi solo lavorare sodo”. Penso di essere sempre stata una combattente. Sono stata cresciuta in questo modo per essere molto forte e per poter fare qualsiasi cosa mi mettessi in testa”. Il suo atteggiamento era emerso anche a giugno 2023, quando Doherty aveva rivelato di aver rimosso un tumore al cervello. Nonostante fosse “una delle cose più spaventose che io abbia mai vissuto”, l'attrice era determinata a continuare a lavorare. “La gente presume semplicemente che ciò significhi che non puoi camminare, non puoi mangiare, non puoi lavorare. Ti mettono al pascolo in tenera età: "Hai finito, sei in pensione", e non lo siamo", aveva detto. "Siamo vivaci e abbiamo una visione molto diversa del mondo vita. Siamo persone che vogliono lavorare, abbracciare la vita e andare avanti”. Anche tra i problemi di salute, la priorità è stata sempre mamma Rosa, come aveva dichiarato l’attrice in una puntata del podcast Let’s Be Clear: “Poiché sarà così difficile per lei, voglio che le altre cose siano molto più facili", aveva spiegato. “Non voglio che abbia un sacco di cose da affrontare. Non voglio che abbia quattro contenitori pieni di mobili”. Sebbene il pensiero della morte non la spaventasse, l'attrice non voleva morire: “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito con la creatività. Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non - non ho finito”.