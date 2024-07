L'attrice statunitense aveva onorato la memoria del collega e amico scomparso partecipando a un episodio di Riverdale, l'ultimo progetto televisivo di Perry. Le toccanti scene in cui lo ricorda sono un emozionante miscuglio di finzione e realtà

La scomparsa di Shannen Doherty, che è morta lo scorso 13 luglio a cinquantatré anni di cancro, ha fatto riaffiorare nei fan le emozioni legate alla morte di Luke Perry, l'attore con cui la star aveva condiviso l'indimenticabile avventura di Beverly Hills 90210.

Nel ricordare l'interprete di Brenda Walsh, i fan e i suoi colleghi hanno rivolto un ennesimo pensiero all'attore morto prematuramente nel 2019, come lei una vera icona del piccolo schermo, a cui rese omaggio la stessa Doherty partecipando proprio allo show a cui Perry stava lavorando nella stagione in cui fu colto dall'ictus che gli fu fatale: Riverdale.

Le sequenze, che sono tornate alla memoria di molti in questi momenti di cordoglio, non solo degli spettatori del teen drama targato CW, rappresentano anche l'ultima apparizione di Doherty in una serie tv.

Riverdale: l'ultimo progetto di Luke Perry Shannen Doherty era legatissima a Luke Perry ed è stata, tra gli attori del cast originale di Beverly Hills 90210, colei che più si è occupata di celebrare lo show e la sua eredità da quando ha chiuso i battenti dopo dieci stagioni nel 2000.

Già provata per le complicazioni della sua malattia, che aveva scoperto nel 2015, e sconvolta come tutti i suoi ex compagni di set per la morte di Perry nel 2019, Doherty si è incaricata di rendere un tributo materiale all'attore che è rimasto su pellicola e che rappresenta, ad oggi, uno dei momenti iconici di Riverdale, show televisivo che è terminato nel 2023 dopo sette stagioni.

Quando Perry morì improvvisamente, lasciò agli autori il destino del personaggio che stava interpretando fin dall'inizio dello show: Fred Andrews.

Il cameo di Doherty per la morte di Fred Andrews I realizzatori di Riverdale decisero di non effettuare un recasting ma di mettere fine alla vita di Perry/Fred Andrews (nello show, il padre di uno dei protagonisti, Archie, interpretato da KJ Apa) rendendolo vittima di un pirata della strada, incidente non mostrato sullo schermo.

L'episodio In Memoriam della quarta stagione di Riverdale, in onda negli States nell'autunno del 2019 e in Italia nel 2020, si apre con la diffusione della notizia della morte del personaggio e le reazioni di chi lo conosceva, compreso suo figlio.

Il ragazzo si reca sul posto in cui suo padre è morto, lì trova una donna con un mazzo di fiori. La sconosciuta è Shannen Doherty, i due si presentano e lei racconta di essere stata l'ultima ad aver visto suo padre vivo. L'uomo si era fermato per aiutarla con la sua auto in panne ed era stato investito da un'auto in corsa salvandole la vita.

La scena toccante, vede Archie e i suoi amici prendersi per mano insieme alla donna che non smette di singhiozzare e che invita il gruppo a recitare una preghiera in memoria di Andrews, un uomo gentile, come era Perry nella vita vera.

La preghiera e le lacrime si perdono nel tramonto. Per Shannen Doherty, quasi sicuramente, il ciak più difficile della sua vita. vedi anche Addio a Shannen Doherty, il ricordo dei colleghi dell'attrice

Perry avrebbe voluto Shannen Doherty nello show Prima della messa in onda dell'episodio di Riverdale con Shannen Doherty come guest star, il suo creatore, Aguirre-Sacasa, aveva rivelato che Luke Perry aveva provato a far coinvolgere l'amica Shannen Doherty nello show fin dall'inizio. Perry, da amico e collega, riconosceva l'enorme valore della ex star di Beverly Hills che, in particolar modo sul piccolo schermo, aveva dato il volto a personaggi di culto, da Brenda Walsh a Prue Halliwell in Streghe.

Purtroppo i due, che pure rimasero in contatto oltre il set, non riuscirono a condividere questa esperienza ma Doherty si fece interprete di un omaggio che, oggi che non c'è più nemmeno lei, è ancora più commovente. Su Instagram, all'epoca scrisse: “Sono profondamente onorata di rendere omaggio a Luke in Riverdale, show che sta onorando la sua memoria magnificamente. Ci manca. Oggi. Domani. Per sempre”.

